Moaña impedirá la apertura del nuevo centro de salud si no se garantizan las urgencias

«Queremos dejar claro que mientras no se nos confirme por parte de la Xunta que el nuevo centro de salud de Moaña incluye las urgencias, no se va a abrir. Le pese a quien le pese. Moaña exige el peno cumplimiento del convenio. Si no hay urgencias no abre el centro de salud. Incluso, si es necesario, exigiremos la devolución de la parcela al Concello de Moaña por incumplimiento del convenio. No vamos a quedar callados y no vamos a tolerar ni un minuto más este sufrimiento». Así de contundente se pronunció ayer la alcaldesa, Leticia Santos (BNG), al término de una manifestación que reunió a un millar de vecinos y que, con motivo de la 200 semana consecutiva de protestas para exigir el regreso del servicio de urgencias a la villa, recorrió durante más de una hora y media la carretera general PO-551, que cortó en un recorrido entre el centro de salud de Domaio y la rotonda de acceso al puente de Rande.

La marcha, con el puente de Rande al fondo. / Gonzalo Núñez

La marcha dio la vuelta en la rotonda y regresó. Partió con numerosos paraguas bajo la lluvia y acabó con un calor intenso. La pancarta principal, con el lema «Urxencias en Moaña Xa! Xunta solución» estuvo presidida por la alcaldesa, representantes del gobierno local, el edil del PSOE Mario Rodríguez, integrantes de colectivos como la Plataforma en Defensa da Sanidade y autoridades como el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro o la diputada del BNG Carmela González. Entre el millar de personas que emprendieron la ruta se podían leer varias pancartas tanto de la Mesa Local da Sanidade como de la plataforma de usuarios. La Asociación de Veciños A Praia-A Seara también portó su propio lema que rezaba «En defensa da sanidade pública».

Vídeo: Fran G. Sas / Foto: Gonzalo Núñez

Ante la pancarta en el aparcamiento disuasorio. / Gonzalo Núñez

Pese a las lluvias iniciales unas mil personas tomaron rumbo en dirección a la rotonda de Domaio. Sobre las 11.45 horas la comitiva llegaba a la altura del aparcamiento disuasorio entonando cánticos como «A Rande andando. Urxencias reclamando» o el ya clásico «Coa nosa saúde non se xoga». Todo el trayecto estuvo controlado por efectivos de la Policía Local y de Protección Civil, que desviaron el grueso del tráfico por la Autovía do Morrazo tanto desde la rotonda como desde A Cerradiña. La marcha estaba de regreso sobre las 12.40 horas, cuando la regidora tomó la palabra. Insistió en que «El CIS comarcal no está ni se le espera» y reclamó que se cumpla el convenio y se dote al centro de salud de Sisalde, en fase final de construcción, con las urgencias. Aseguró que consiguieron mantener la atención médica de tarde y la nueva ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería «porque los vecinos de Moaña no dieron el brazo a torcer están aquí, domingo tras domingo». Asegura que así también conseguirán las urgencias «porque a la tercera va la vencida».

Música de gaitas en el trayecto. / G. Núñez

Asistió también Manuel Moreira, portavoz de la plataforma SOS Sanidade Pública que consideró las 200 semanas de protestas de Moaña como «un ejemplo».

Por el PSOE Mario Rodríguez defendió «las urgencias hoy, mañana y siempre». Besteiro, por su parte, clamó contra el «desmantelamiento de la sanidad pública en favor de la privada» argumentando que lo que ocurre en Moaña «no es un hecho aislado, sino que se repite en muchos lugares de Galicia».