Moaña arreglará el parque de Berducedo y el Camiño do Cunchal

El Concello de Moaña aprobará, en la Xunta de Goberno Local de hoy, dos obras de mejora en los barrios de Berducedo y Piñeiro, que fueron priorizadas por los colectivos que integran el consello vecinal de ambos lugares.

Se trata del arreglo del parque infantil de Berducedo así como del arreglo del Camiño do Cunchal.

En la actuación en el parque infantil el Concello invertirá 21.547,56 euros, en un contrato menor, para cambiar varios de los elementos de juego. Además, entre las mejoras se incluye la dotación de sombra para los niños y familias que hacen uso de esta instalación.

Más modesta es la inversión en el arreglo del Camiño do Cunchal, en el mismo barrio. Su importe es de 13.508,38 euros. Al ser contratos menores los trabajos podrán comenzar en breve.

Estas inversiones por parte del Concello llegan precisamente en la semana grande de Berducedo e Piñeiro, que celebran este fin de semana sus fiestas en honor a la Virxe dos Milagres, con una jornada para la juventud el viernes 12 y verbenas las noches del sábado 13 y del domingo 14, con orquestas como Trío Digital, Travesía de Vigo y Asia, llegada desde Asturias.

Concello Vello

Por otro lado, la Xunta de Goberno Local de hoy servirá también para contratar trabajos de mantenimiento y reposición del jardín vertical que luce en la fachada del rehabilitado Concello Vello. En materia de mejoras viarias, además, se adjudicará el plan de asfaltados municipal 2024.