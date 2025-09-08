Jugando a las adivinanzas en Meira

Sea por el desgaste del paso de los años o por el efecto del sol, lo cierto es que averiguar el nombre de este vial en la parroquia moañesa es todo un desafío detectivesco. La placa luce un blanco nuclear para ponérselo difícil a los de la vieja escuela, a los del mapa de papel y la pregunta al paisano de turno, a los enemigos del GPS.

Esperanzador estreno de Alondras y Frigoríficos

Levantó el telón de la temporada el Alondras con buen pie, sumando tres importantes puntos en un campo siempre complicado como el del Racing Villalbés. Todo un espaldarazo para un proyecto muy renovado que encabeza Rafa Villaverde y con mucho protagonismo para los jugadores de O Morrazo. Otro proyecto con muchas novedades es el del Frigoríficos, que ayer cerró su pretemporada con el título de la Supercopa Galicia. No es la Liga –comienza el próximo fin de semana– pero sí sirve como refuerzo anímico y para engrosar la sala de trofeos.

Reivindicaciones cruzadas en la manifestación

La marcha por la vuelta de las urgencias celebrada ayer en Moaña sirvió para plasmar durante el recorrido más reivindicaciones cruzadas. Mientras alguna asistente portaba una camiseta rechazando la implantación de Altri, el socialista Gómez Besteiro lucía un pin pro Palestina (que se encargó de publicitar adecuadamente), y algún otro decidía llevar una bandera del Che Guevara, que tanto sirve para un roto como para un descosido.