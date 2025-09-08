El FICBueu da paso a la Sección Oficial tras un fin de semana con 721 asistentes

La Sección Oficial, el principal eje sobre el que gravita el Festival Internacional de Cinema de Bueu, comenzará hoy con la proyección de cinco de los 24 cortometrajes a concurso en la decimosexta edición del certamen morracense. Lo hará después de un intenso fin de semana en el que se combinaron la puesta de largo de «Romería» con parte del elenco protagonista y las Xornadas Cinematográficas sobre Música e Cinema que reunieron a diferentes profesionales tanto del propio sector como de la crítica. El prólogo se completó ayer con las primeras proyecciones, las de las Escolas de Cinema Galegas e Internacionais, así como las incluidas en las Secciones Descubertas y GZ_00, apartado este último que se cerró con un coloquio con algunos de los autores. En total hubo más de 721 espectadores entre todas las actividades, con mención especial para Romería (245) y los cortos gallegos (180).

Hoy ya será el turno de las elegidas, de esas piezas cuidadosamente seleccionadas en base a unos criterios de calidad fílmica pero también aludiendo a su temática, a su mensaje, dentro de un abanico de propuestas en el que Manuel Pena y María Ruiz-Falcó, directores del festival, destacaron el incremento de cortos iberoamericanos, así como «la marcada presencia de la animación, el documental y la mayor presencia de la comedia».

Si el fin de semana se cerró con la sección dedicada a la cinematografía más autóctona, la Sección Oficial se abrirá precisamente con una obra gallega, Abellón, de Fon Cortizo, que narra las historias paralelas de Álex, un apicultor, y de Lucía, una ciega que practica esgrima. La segunda pieza será Shadows, un corto de animación sobre Ahlam, madre de 14 años que huye de Bagdag en esta coproducción francojordana dirigida por Rand Beiruty. Otra coproducción, esta vez francolibanesa, será 2006, de Gabriella Choueifaty, que presenta a una madre y dos hijas que se refugian en las montañas mientras los proyectiles israelíes caen sobre Beirut.

Los directores de los cortos de GZ_00 en el photocall. | G. Núñez

El segundo film de animación de la jornada será el francoluso Percebes (Alexandra Ramires y Laura Gonçalves), siguiendo el ciclo vital de este molusco en el Algarve. Y la última proyección será la de En hjältes död (Muerte de un héroe), un corto sueco dirigido por Karin Franz Körlof que narra la historia de un joven contratado en un pueblo para hacer equilibrios en lo alto de la torre de la iglesia y caer al suelo y morir.

Coloquio con Fon Cortizo, Gabrielle Chouiefaty y Patricia Guimaraes

Los filmes serán proyectados en dos sesiones, a las 19 y a las 21.30 horas, con un coloquio con el público fijado para las 20.30 horas en el que participarán los cineastas Fon Cortizo y Gabrielle Chouiefaty, además de la animadora Patricia Guimaraes (Percebes). Los tres presentarán también cada una de las sesiones.

El Jurado Oficial erncargado de entregar el primer premio, así como el mejor corto gallego y el mejor corto español, está formado por la productora Beatriz Hernández, el cineasta Eloy Domínguez y el programador Massimo Ianetti.