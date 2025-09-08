Darbo llena, incluso bajo la lluvia, y vive hoy su día grande con la danza

La Romería de Darbo, la fiesta más concurrida de cuantas se celebran en territorio cangués, no defrauda ni siquiera bajo la intensa lluvia que cayó la primera noche. Miles de personas llenaron el atrio para bailar al ritmo del popular Dj Michi en la primera velada, armados con paraguas y chubasqueros, para llevar la fiesta hasta altas horas de la madrugada. La velada había comenzado con un momento emotivo como fue la proyección de fotos antiguas cedidos por los vecinos de la parroquia.

El susto ocurrió cuando una vecina perdió el conocimiento y fue trasladada en ambulancia con dolor torácico. En la fiesta se encontraba una sanitaria y un técnico del grupo de emergencias, que realizaron la primera intervención.

Casi sin tiempo para descansar, ayer por la tarde los músicos de la banda Belas Artes de Cangas pusieron en escena su talento para que los vecinos disfrutasen de buena música. La pasada noche se celebró la primera verbena a cargo de las orquestas Fuego y Fania Blanco Show, ya con un tiempo más amigable que ayudó a que la multitud disfrutase como nunca.

Ambiente con chubasqueros y paraguas. / | FdV

Sin embargo es hoy, a golpe de lunes, cuando se celebra el día grande que llenará el atrio tanto en la sesión vermú, con numerosas familias disfrutando de las tapas y la bebida de los chiringos, como por la noche.

A las 12.00 horas comenzará el pasacalles a cargo de la banda de música Santa Cruz de Rivadulla, seguida de la misa solemne cantada por la coral Queixumes. Se espera que a las 14.00 horas, finalizada la ceremonia religiosa y la procesión por el atrio, comience el colorido baile de la danza y contradanza de Darbo, que es el momento más esperado por todos los vecinos de la parroquia. Un ritual con damas con coloridos vestidos y galanes que data, por lo menos, del siglo XVI y tiene la función de dar gracias a la Virgen por los favores recibidos durante el año.

Intervención de la ambulancia para atender a una vecina. / | G.N.

El baile se repetirá a las 19.00 horas y le seguirá un concierto de la banda Santa Cruz de Rivadulla. La verbena del día grande comenzará a las 22.00 horas y estará amenizada por las orquestas Los Players y La Oca Band. La de hoy es la penúltima noche de festejos en la romería de despedida del verano por excelencia en Cangas.