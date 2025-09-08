El Concello de Bueu justifica el incremento del impuesto de rodaje en «20 años sin subir las tasas»

«El concello lleva sin actualizar las tasas, salvo la obligada en su momento del IBI, casi 20 años y es necesario hacerlo para mantener la calidad de los servicios que ofrecemos». Esa es la doble justificación expresada por el concejal de Facenda de Bueu, Xosé Leal, a la subida del impuesto de rodaje prevista para 2026, y criticada días atrás por el Partido Popular. Los baremos aplicados pasarán de un coeficiente del 1,20 al 1,40 en el grueso de los vehículos, y al 1,45 y al 1,50 en los de mayor potencia fiscal. O lo que es lo mismo, en el caso de los turismos el incremento se situaría entre los 2,52 euros para los de menos de ocho caballos fiscales y los 33,60 de aquellos que tengan más de 20 caballos.

«Si comparamos los precios con el IPC del gobierno de Elena Estévez de entonces, estaríamos pagando menos que antes», defiende Leal, que apunta asimismo que «esta es la subida que permite la ley. Estábamos aplicando el mínimo y ahora lo actualizamos, gravando más a los vehículos de mayor potencia». Y añade la necesidad de adoptar medidas que mejoren la capacidad impositiva del concello «porque cada vez tenemos más servicios que atender y lo lógico es actualizar algunas tasas para poder seguir ofertando los servicios de calidad que demanda la ciudadanía».

Críticas a la Xunta por no financiar "servicios de su competencia"

Es más, entre esos servicios incluye «por desgracia» algunos que no son de competencia municipal pero que debe asumir el concello, como el SAF o determinados servicios sociales, «debido a que la Xunta no cumple con lo que marca la ley y aporta una cantidad insuficiente para mantenerlos». En esa misma línea crítica señala al incremento del canon del agua por parte de la Xunta que, sin embargo, «no ha supuesto una mayor inversión en infraestructuras de abastecimiento y saneamiento».

Recalca que «en 20 años solo subimos el IBI por obligación, y cuando tuvimos la posibilidad de hacerlo, lo bajamos», y manifiesta su deseo de que «si Elena Estévez está preocupada por los impuestos de Bueu, que vote en el próximo pleno para que la Xunta financie la obra de Pazos Fontenla, tan necesaria para Bueu». Y sentencia diciendo que «no debe dar lecciones porque ella no aprobó ningún presupuesto del concello y nosotros sí lo haremos este año, para que sea el más alto de la historia de Bueu».

Un total de 9.142 vehículos en el padrón

En cuanto a la subida en sí, los turismos de menos de ocho caballos fiscales pasarán a pagar de 15,14 euros a los 17,67 euros del próximo año; entre 8 y 11,99 pagarán de los 40,85 actuales a los 47,66 de 2026; entre 12 y 15,99 caballos el coste sube de los 86,33 euros a los 100,72; de 16 a 19,99 el incremento pasa de los 107,53 a los 129,93. Y finalmente, los turismos de 20 caballos fiscales en adelante abonarán 168 euros en lugar de los 134,40 euros actuales. En lo referente a ciclomotores y motos de hasta 125 centímetros cúbicos pagarán 6,19 euros (antes eran 5,30); entre 125 y 250 centímetros cúbicos pagarán 10,60 (antes 9,08); de 250 a 500 abonarán 21,21 (antes 18,18); de 500 a 1.000 43,92 euros (antes 36,35); y las motos de más de 1.000 90,87 euros (antes 72,70).

El padrón de los 9.142 vehículos censados en Bueu reportará en 2026 a las arcas municipales 580.919 euros, lo que supone un incremento de 85.786,89 euros.