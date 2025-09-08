Bronco inicio de curso en el CEIP Reibón de Moaña: arranca las clases con protestas de padres y profes por el recorte de docentes
Docentes y representantes de las familias protagonizaron este lunes una concentración a las puertas del centro
R. M.
Una vuelta al cole sonora. El CEIP Reibón de Moaña ha arrancado las clases esta mañana con una numerosa protesta de madre y profesorado por el recorte de docentes.
La comunidad escolar de este centro cumple así con el calendario de movilizaciones anunciado la semana pasada como reacción a la decisión de la Consellería de Educación de retirar media jornada de una maestra de Educación Infantil, a un maestro con perfil de inglés y otra media jornada de otro maestro especialista en inglés.
La concentración de esta mañana «exigió la dotación de personal necesaria que garantice la calidad en la educación de nuestros alumnos y de la educación pública en general».
El malestar ante estos recortes, que el Anpa del centro, «A Xunqueira», dio a conocer a comienzos de agosto tras enterarse de la situación, es mayor al entender que imposibilita al CEIP Reibón cumplir con el programa de plurilingüismo, pues no se podría impartir un área en lengua inglesa como marca la ley para un centro considerado como plurilingüe, como es el caso del CEIP Reibón. A mayores, este recorte lleva asociado en cadena una dificultad «muy importante» para la organización general del centro.
