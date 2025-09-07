Vecinos de O Hío vuelven a las protestas por la sanidad tras el atropello de agosto

Los vecinos convocados por los colectivos de O Hío se concentraron ayer, una vez más, para exigir la reapertura del consultorio médico de la parroquia, centralizado en la Casa do Mar de Aldán desde la pandemia de 2020. Además, mantienen la demanda histórica de construir un centro de salud para los pacientes de ambas parroquias.

La de ayer fue la primera de las protestas convocadas desde que el pasado 23 de agosto, mientras los vecinos cortaban el tráfico cruzando por el paso de peatones, fueron arrollados por el coche de un visitante que acudía a las playas de la zona. Hay que recordar que aquella protesta se produjo en plena ola de calor de agosto con miles de bañistas buscando refrescarse en las playas de O Hío.

Ayer, aunque en un contexto muy diferente debido al tiempo irregular y a estar ya en el mes de septiembre, lo cierto es que los vecinos decidieron no cortar el tráfico. Realizaron, por lo tanto, la tradicional concentración exhibiendo la pancarta desde la acera. Después se informó de la situación de la atención primaria.

Domaio

Hoy las protestas sanitarias se trasladan a Domaio. Desde las 11.00 horas los vecinos recorrerán la parroquia para exigir el regreso de las urgencias a Moaña.