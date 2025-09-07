Una tomatera en plena playa de O Canabal

Pues si con lo fértiles que ya son las tierras gallegas, si aún encima ampliamos horizontes y llevamos las plantaciones a la arena de las playas esto ya será un absoluto vergel. Fíjense al menos en esta tomatera en O Canabal, en Moaña, cómo crece lucida en un terreno a priori poco propicio para ello. Eso sí, disfrutando del sol y de unas buenas vistas.

La faena de capote de Araceli Gestido

Visitaba territorio hostil el gobierno cangués con la presentación del Alondras, con los ánimos candentes por el retraso en el cambio del césped. Y obviamente salió el tema, provocando algún que otro abucheo por parte del público. Pero estuvo torera Araceli Gestido, mostrando primero fortaleza en la mandíbula para saber encajar y posteriormente sacando el capote para acabar rematando la faena con solvencia con un discurso que acabó convenciendo a buena parte de los presentes.

Darbo toma el relevo de las Festas do Cristo

Sin la maestría de los andaluces para encadenar la feria de abril con la Semana Santa y, si me apuran, el Rocío, pero sin irles tampoco demasiado a la zaga. Cangas asistió ayer al paso del testigo entre unas Fiestas del Cristo que se extendieron durante ocho días para pasar a la tradicional Romería de Darbo, de menos duración pero más intensidad para los autóctonos. Prepárense pues, para peregrinar por las desiertas calles del centro en busca de un lugar donde comer o tomar un café. Y es que la fiesta es para todos.