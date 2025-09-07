Protección Civil homenajea a Gardacostas de Galicia y al 061 por el día de su patrón

Los voluntarios y trabajadores de Protección Civil de Cangas celebran el próximo sábado 13 de septiembre los actos en honor a su patrón, el Cristo de la Pila. El evento oficial será en el salón de plenos de Cangas desde las 12.00 horas del sábado, con la entrega de distinciones a distintas instituciones y personas que colaboran con Protección Civil.

Entre las personas distinguidas este año está el subdirector de Gardacostas de Galicia, Lino Sexto Bermúdez. También la médico del 061 y formadora del personal de Protección Civil, Charo García Rúa, así como su compañero Francisco Deprada Creo.

También se homenajeará a dos agentes de la Policía Local: Luís Chorén Vilar y Enrique Lago Soto. Asimismo, recibirán el homenaje dos voluntarios de Protección Civil de Cangas que cumplen 25 años de servicio. Se trata de José Luis Coya Otero y Segundo Lagoa Santos.

A las 18.00 horas del mismo sábado se podrá presenciar un ejercicio de entrenamiento en la ensenada de Ojea con el Servizo de Gardacostas de Galicia. Los actos religiosos serán el domingo 14, con misa del patrón a las 12.00 horas en la excolegiata de Cangas.