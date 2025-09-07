El PP lamenta «los retrasos infinitos y plazos eternos» del plan de Banda do Río

El grupo municipal del Partido Popular de Bueu ha lamentado los «plazos eternos y retrasos infinitos» en el proyecto de Banda do Río tras la convocatoria para este miércoles de la comisión de seguimiento del plan. Los populares critican la «falta de gestión» del gobierno bipartito, acusándolo de actuar solamente «a golpe de problemas y de iniciativas y demandas vecinales».

El principal grupo de la oposición valora positivamente la convocatoria de la comisión pero se preguntan si se celebraría de no haber sido solicitada por los vecinos, ya que estima que el BNG «perdió la iniciativa y las ganas» y que con ella únicamente desea «lavar su imagen tras los graves problemas de vertidos que hubo este verano en esta playa y su entorno».

La portavoz municipal del PP, Elena Estévez, recordó que este proyecto está sobre la mesa desde el año 2019 y que con la gestión del gobierno local «convierte en una utopía que vaya a ser realidad antes del año 2030». Recuerda en este sentido que el concurso de ideas se resolvió en noviembre del año pasado y que «no se registró ningún avance en estos diez meses. Ahora, a golpe de demanda social, celebrarán esta reunión y dejarán morir el tema durante muchos meses más».

Añade Estévez que los «constantes retrasos son propios de un gobierno que no trabaja adecuadamente ni está encima de las cosas», ya que «el plan director tenía que estar listo en diez meses desde la resolución del concurso». Lamenta también que no exista «un horizonte real del inicio y fin de las obras». Por último, apunta que ya se anunció que el plan director introduciría modificaciones en el proyecto y que este se realizaría en cuatro fases, «lo cual nos llevaría, al ritmo del gobierno local, más bien cerca del año 2035».