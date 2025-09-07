El PP critica que no se bonifiquen los coches eléctricos

El PP de Cangas critica que el Gobierno local, llegado septiembre, «no tenga pensado hacer nada» para cumplir con una nueva obligación que se le estableció en el pleno. Se trata de la modificación del impuesto de vehículos para rebajar la tarifa a los eléctricos y de cero emisiones. Esta medida fue aprobada en el pleno del mes de febrero.

Argumenta, el principal partido de la oposición, que gestionar los tributos a través de bonificación «es importante para los vecinos, pues pueden ayudar a realizar hábitos responsables y respetuosos con el medio ambiente o ayudar a familias en situación de vulnerabilidad». Alega que el tripartito no adoptó esta medida «por no trabajar. Como la mayoría de servicios de Cangas».