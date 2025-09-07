Moaña ya abastece el 42% de su traída de agua con captaciones propias

Los concellos de Moaña y Cangas abastecen sus traídas generales principalmente con el agua que procede del embalse de Eiras a través del emisario submarino que entra en la comarca bajo la arena de la playa de O Con. Sin embargo, en Moaña poco a poco incrementan las captaciones de agua propia, reduciendo la dependencia del propio emisario. En una inspección realizada esta semana el concejal de Obras e Servizos, Daniel Costas, junto a técnicos de la concesionaria del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración, Aqualia, comprobaron que en estos momentos el 42,11% de la traída municipal moañesa ya se abastece con captaciones propias.

En concreto el Concello de Moaña tiene dos captaciones. Una es la del Muíño do Inferno y otra es la del curso de A Fraga. La primera permite captar 488.528 metros cúbicos anuales de agua que abastecen el depósito de Abelendo. La de A Fraga abastece el depósito de Berducedo con una captación de 48.180 metros cúbicos anuales de agua.

Esto se suma a las captaciones privadas de las traídas comunales, que en Moaña abastecen a miles de vecinos en las parroquias de Meira y Domaio y en zonas altas como Berducedo, reduciendo también la dependencia del municipio.

La intención, explica Costas, es seguir mejorando el sistema propio «para depender menos del embalse de Eiras y tender a la autosuficiencia», lo que ayudará al suministro moañés en casos de problemas con el emisario submarino o si se restringe por algún episodio de sequía el agua que llega desde el otro lado de la ría de Vigo.

Las tareas de limpieza. / FdV

En los últimos días se realizaron inspecciones de los manantiales, además se ejecutaron trabajos de desbroce en los accesos, lo que se realiza dos veces al año, en primavera y otoño. A mayores se acometieron limpiezas de los propios manantiales así como labores de mantenimiento de las estructuras.

El edil de Servizos explica que el Concello «realiza cada año un control muy estricto del agua, limpiando los riegos, baldeando con control y arreglando y cambiando la red de abastecimiento en cada obra que se realiza o en aquellas zonas con una red más deficiente». De hecho, Moaña ya tiene eliminado todo el fibrocemento de las canalizaciones del suministro de agua.

Este año el Concello tiene contratada una auditoría de la red de abastecimiento que está en redacción y que se financia gracias a una ayuda de Augas de Galicia, de la Xunta. El año pasado esta ayuda se destinó a una inspección de la red de saneamiento.