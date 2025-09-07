Mezcla de tradiciones en el atrio de la capilla de Os Milagres

La capilla de Os Milagres, en Berducedo-Piñeiro, acogió ayer el XXIX Festival Folclórico Virxe dos Milagres, organizado por las integrantes de la Agrupación Cultural e Folclórica Solaina. Se dividieron en dos grupos por edades para mostrar lo mejor de las danzas y la música de raíz gallega. También sobre tradición local fue la actuación de la AC Salgharitas, de Moaña, que tuvieron ayer su cuota de protagonismo. En cuanto a la agrupación de fuera, este año los invitados fueron los integrantes del Grupo de Danzas Medina de Rioseco (Valladolid), que pusieron en escena lo mejor de la música y los bailes de tradición castellana.