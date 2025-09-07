El FICBueu inicia las proyecciones con las secciones GZ_00 y Descubertas

La decimosexta edición del Festival Internacional de Cinema de Bueu comienza a ponerse seria. El Centro Social do Mar acoge durante el día de hoy las primeras proyecciones, con un total de 21 trabajos y dos de las secciones a concurso, la GZ_00 (que recoge los mejores trabajos del audiovisual autonómico) y la de Descubertas (orientado a obras con un punto de mayor innovación). Lo hará después del notable prólogo vivido tanto el viernes como ayer, primero con el estreno del filme «Romería» y con las Xornadas Cinematográficas de Música e Cine.

Precisamente el filme de Carla Simón siguió teniendo protagonismo con una de las actividades de las Xornadas, un coloquio entre la montadora Ana Pfaff y el compositor Ernest Pipó sobre su trabajo colaborativo para fusionar estos dos aspectos formales en la película. Previamente se había celebrado una actividad bajo el título de «Diálogos sobre la composición», con tres mesas para hablar de la creación de la canción en el cine (con Alicia Morote y Gustavo Gill), los aspectos tecnológicos (Iván Lacámara y Mara Villavicencio) y el diseño sonoro y guión musical (Alberto Torres y Gabi Martínez).

El crítico Diego Salgado ofreció una clase magistral sobre las mujeres compositoras en el cine, pasando por personajes como Shirley Walker, Doreen Carwithen o Rachel Portman. Y el día se cerró con otra clase, en esta ocasión de Conrado Xalabarder, sobre la importancia del sonido y de la música en la obra de David Lynch.

El crítico Diego Salgado en su charla sobre las mujeres compositoras. / Gonzalo Núñez

Hoy el protagonismo recaerá en la Sección GZ_00, con seis cortos. Las proyecciones serán a las 20 horas e incluyen O Corpiño, de Blanca Navarrete y Antía Rodeiro; Monstera, de Diego R. Aballe; Holdsworth, de Xosé Dopazo; Delincuente, de Alba Domínguez y Nuria Vil; Boca de Asno, de Carlos Calvar; y Algo novo que contar, de Paula Pereira. Al término de la sesión, a las 21.30 horas, habrá un coloquio al que están invitados todos los autores.

Antes, a las 18 horas, se emitirán los trabajos seleccionados en la Sección Descubertas, con la presencia de una de las directoras, la canadiense Alison McAlpine, autora de Perfectly a Strangeness. Además de este corto podrán verse la francesa Apocalypse, de Méry Benoit; la alemana Neun Tage im August, de Ella Knorz; la suiza On hold, de Delia Hess; y la británica [S], de Mario Radev.

Por la mañana será el turno de los trabajos enmarcados dentro de las Escolas de Cinema Galegas (a las 11 horas) y de las Escolas de Cinema Internacionais (a las 12.30 horas). En las primeras podrán verse El que no se agache, de Agustín Segura; Alén da estrada, de Mara Varela, Xoán Vázquez y Pablo Goirigolzarri; Praza do punto, de Aira Portos; y Áncora, de Miguel R. Berride. En cuanto a las internacionales, el menú incluye a la alemana Recordari, de Carolina Cruz; la lituana Close out, de Agne Girsaite; la libanesa Crow Man, de Yohann Abdelnour; la estadounidense Three, de Amie Song; la británica Bunnyhood, de Mansi Maheshwarj; y la española Lluna de sal, de Mariona Martínez.