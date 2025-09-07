Darbo se viste de fiesta y reclama las islas Cíes

Darbo ya está de fiesta. Anoche fueron miles las personas que abandonaron el casco urbano de Cangas y otras parroquias de O Morrazo para congregarse en el atrio que acogió el inicio de la romería más concurrida de la comarca. Hasta altas horas de la madrugada duró la juerga gracias al grupo Son das Tabernas y a Dj Michi, que se subieron al escenario después de la tradicional degustación de la queimada.

Pero el protagonismo de la primera noche fue para el exalcalde Euloxio López (que presidió el Concello entre 1995 y 1999). Encargado del pregón, echó mano de la nostalgia para recordar como «Marisol máis eu chegamos a Cangas hai 52 anos» y cómo vivió su primera romería de Darbo. «Era tal o xentío que había que era imposible moverse. Nunca tal cousa vira». Aplaudió, el pregonero, que la antigua tradición de juntar en la misma fiesta a «pais, fillos, netos e bisnetos bailando» todavía se mantenga «a pesar dos cambios no estilo de vida e das dificultades económicas». No ocultó que es consciente de que muchos cangueses cogen vacaciones los días del Cristo «para irse fóra» y los días de Darbo «para vir á romaría».

Las terrazas de la fiesta, llenas. / Gonzalo Núñez

El exalcalde apeló también al orgullo de los vecinos de Darbo para pedirles que muevan «os marcos» y recuperen para la parroquia las islas Cíes «das que Vigo se apoderou no ano 1840 porque Cangas non soubo defenderlas. Reivindiquemos os terreos que foron nosos antes de que as encha de bombillas Abel Caballero», gritó con humor. López estuvo agradecido con todos los presidentes que tuvo la comisión de fiestas y aplaudió la identidad de la romería con su danza y contradanza. «Canto sucede na vila de Cangas ten como referencia un antes ou un despois de Darbo», señaló.

Primera verbena

Esta noche a las 22.00 horas el atrio se llenará para la primera verbena, a cargo de las orquestas Fuego y Fania Blanco Show. Antes, a las 20.00 horas, la banda de música Belas Artes de Cangas protagonizará un concierto.