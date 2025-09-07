Las clases vuelven mañana entre quejas por recortes en Reibón, Seara o A Guía

Los estudiantes de Bueu, Cangas y Moaña regresan mañana, lunes 8, a las clases para el curso 2025/2026. Se espera un comienzo del año académico turbulento sobre todo en Moaña, en donde se concentran las quejas por recortes de profesorado. A los problemas en el CEIP Reibón, que ya anunció una concentración de padres y docentes a las 9.15 horas de mañana, se suman quejas también por pérdida de profesorado en los colegios de Seara, A Guía o el instituto de As Barxas.

En todo O Morrazo inician hoy el curso 6.652 jóvenes, siguiendo una tendencia a la baja al perder 189 alumnos. Apenas 1.008 pequeños cursarán Infantil. 2.620 estudiarán en los cursos de Primaria. Ya en los institutos, en ESO están matriculados 2.208 jóvenes y en Bachillerato 784. Otros 32 estudiantes cursan Educación Especial.

Por colegios, los públicos, concertados y privados de Cangas totalizan 3.467 estudiantes este año. A falta de conocer los datos finales de dos de los centros más concurridos de la comarca, como son el CEIP Castrillón de Coiro y el CEIP Nazaret, del centro de la villa, la concejala de Ensino, Leo Gala, ya aporta los datos del CEIP San Roque que, con 262 alumnos, pierde 16 matriculados con respecto al año pasado. En Infantil de 3 años este colegio de Darbo cuenta con 33 nuevos ingresos. El CEIP A Rúa cuenta con 144 matriculados y una previsión de solo 5 alumnos en el primer curso de Infantil. El CEIP Espiñeira de Aldán, por su parte, mantiene los 132 pequeños del pasado curso, logrando no disminuir la matrícula. En el CEIP O Hío el número de estudiantes cae a 121, que son 12 menos que el pasado curso. Eso sí, en O Hío este año ingresaron 14 pequeños de 3 años, más que en el verano de 2024.

En lo que respecta a Moaña, el CEIP Reibón se mantiene como uno de los centros con mayor demanda de la comarca, sumando 330 pequeños. Eso sí, son nueve menos que hace un año. En este colegio entran 27 pequeños de tres años. Aunque a bastante distancia el segundo colegio con más alumnos en la villa moañesa es su vecino, el CEIP Seara, con 173 matriculados y 11 niños de 3 años. Crece en una matrícula. Cerca tiene al CEIP Quintela, con 161 estudiantes y que resiste al perder solo un alumno con respecto al pasado curso.

Cangas lidera en matrículas con 3.467 entre los colegios y los institutos

El siguiente centro de Infantil y Primaria por alumnos es el CEIP Tirán de la parroquia homónima. Contará con 118 estudiantes este curso, un descenso significativo con respecto a los 135 del año pasado. Entran en Tirán seis pequeños de 3 años. El CEIP Abelendo, por su parte, suma 118 matriculados y se destaca por crecer en ocho pequeños. Ya por debajo del centenar está el CEIP Domaio con 78 alumnos, el CEIP A Guía con 76 y las escuelas infantiles de Berducedo (15) y O Con (35).

En lo que respecta al recorte de profesorado en esta localidad, el principal problema es el de Reibón al que la Consellería de Educación habría retirado media jornada de una maestra de Educación Infantil, un maestro con perfil de inglés y otra media jornada de otro maestro especialista en inglés. En el instituto As Barxas se recortó un profesor. En el CEIP A Guía se eliminó una plaza de profesorado de francés y en el CEIP Seara falta por nombrar una maestra de Infantil, que el centro espera que se cubra, y pierde un maestro tutor que había sido concedido en los dos cursos anteriores. Este centro pierde también parte del horario de un especialista de Audición e Linguaxe que pasa a compartir con la escuela infantil de Berducedo.

Similar tendencia en Bueu

En Bueu los centros públicos de infantil y primaria arrancarán el curso con un total de 509 alumnos, confirmándose un ligero descenso de 10 matrículas con respecto al anterior. El CEIP de A Torre-Cela escapa a esa tendencia decreciente, ya que contabiliza 126 estudiantes, es decir, uno más que el curso pasado. Este año ha contado con 17 nuevas matrículas.

El CEIP de A Pedra continúa siendo el que aglutina el mayor número de escolares, un total de 291, sumando este año 23 nuevas matrículas, que, sin embargo, no evitan que pierda efectivos, toda vez que el curso 2024-205 contaba con 300 inscritos. Finalmente, el CEIP de Montemogos-Beluso recibirá el curso con nueve nuevos alumnos que le permiten elevar la cifra final hasta los 92, dos menos que el año pasado.

En cuanto a los dos institutos buenenses el IES Illa de Ons cuenta en este ejercicio con 148 alumnos, 32 nuevos, aunque el descenso en el número de matrículas ha sido notable. El IES Johán Carballeira, por su parte, tiene un total de 540 alumnos, si bien la cifra aún tiene carácter provisional, porque las matrículas de los ciclos y para adultos no se cerrarán hasta final de mes.