La pista del Parque da Palma, obra de arte con reconocimiento internacional

La pista de baloncesto del Parque da Palma en Cangas es, desde comienzos de agosto, una obra de arte horizontal, a modo de gran mural en el suelo de uno de los espacios más utilizados por niños y jóvenes del municipio. Ahora esa obra puede quedar para siempre en los libros de arte, pues se encuentra entre las candidatas al premio de mejor intervención del mes de agosto en arte urbano, organizado por la plataforma internacional StreetArtCities, en donde se pueden votar las propuestas.

La obra de Cangas compite contra bellos murales, todos ellos verticales en fachadas de edificios, pintados en ciudades francesas como Calais o París; obras en América como un mural en Sao Paulo o en Nueva York e incluso cinco obras en Australia. Entre las creaciones que compiten contra la del Parque da Palma hay también varias de España, teniendo a su rival más cercano en Vigo, con un mural obra de Dimitris Taxis.

La pieza de Cangas fue creada por la artista Tamara Baz y se enmarcó en las iniciativas culturales paralelas al Torneo Cangas 3x3 de Basket del Pirulífest. Los jugadores encestaron sobre esta pieza artística en la sucesión de partidos del primer fin de semana de agosto.

La autora del mural horizontal de la pista deportiva canguesa, Tamara Baz, es una ilustradora y muralista gallega que cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector del diseño gráfico. En su haber cuenta con galardones, pues se impuso en la primera edición de la Batalla Mural de la ciudad de Vigo en 2019. Desde entonces participó distintos festivales de arte urbana como “Vigo Cidade de Cor” 2020, “Elas tamén pintan” 2021 (Compostela), “Improvisdado” 2021 (O Porriño), “Delafest” 2022 (Compostela) ,“ Cíes Talent” 2022 ( Navia, Vigo), «Violencia Zero» 2023 (Gondomar).

La artista, dando forma a su obra antes del torneo. / | Tamarabaz.com

Su obra en Cangas, que puede convertirse en un nuevo galardón, es descrita por la propia artista en su web: «El arte de la pista, inspirado en el propio lugar y su costa, combina motivos del mar en un diseño de formas muy orgánicas y sintetizadas, escogiendo una gama cromática también extraída del entorno y haciendo un guiño al fantasma del pintado anterior, manteniendo el sol muy icónico en el pueblo».

La alcaldesa, Araceli Gestido, visitó la obra con la artista y los organizadores del torneo para apoyar la candidatura internacional.