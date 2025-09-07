Aproximación a la obra de Xosé Manuel Millán en Moaña
REDACCIÓN
Moaña
Míriam Ferradáns inició ayer, en Moaña, un obradoiro de creación literaria organizado por la Escola de Escritores en Lingua Galega. Consiste en una aproximación literaria a la obra poética de Xosé Manuel Millán Otero, escritor y exalcalde moañés.
El taller se celebra en el Concello Vello y se prolongará los sábados 13, 20 y 27 de septiembre así como 4, 11, 18 y 25 de octubre. Está limitada a 20 participantes. Habrá una sesión especial a cargo del poeta moañés Xosé Daniel Costas Currás.
