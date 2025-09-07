La APLU activa las inspecciones en Cangas para detectar infracciones urbanísticas

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de la Xunta de Galicia ha remitido un escrito al Concello de Cangas para comunicarle que en las próximas semanas y hasta final de año acometerá un plan de inspección en el municipio a fin de detectar posibles infracciones urbanísticas. La actuación se enmarca dentro del programa de inspecciones formulado para los años 2022-2023, en el que se establecía que con carácter trimestral se realizarán operaciones de vigilancia en los diferentes concellos, mostrando una especial atención, eso sí, a los costeros –caso de Cangas– además de a los afectados por las rutas del Camino de Santiago y a los que incluyen espacios naturales o áreas de especial interés paisajístico.

El citado programa recoge que Cangas será objeto de estas inspecciones en el último trimestre de 2025, de ahí que se haya notificado oficialmente al concello el plan. El ámbito sobre el que actuarán los inspectores autonómicos será el de los terrenos clasificados como suelo rústico dentro del planeamiento municipal, «investigando la posible existencia de obras en ejecución que pudieran constituir infracciones urbanísticas». Las posibles ilegalidades serán comunicadas con carácter previo al Concello de Cangas para que los servicios técnicos municipales puedan informar de la existencia o no de algún título habilitante municipal que avale y pueda amparar las obras. El escrito inquiere asimismo al gobierno local acerca de la existencia de algún ámbito que pueda resultar de su interés –por peculiaridades físicas o valores a proteger– para incluirlo dentro del plan de inspección.

Edificación semisoterrada derribada en mayo de 2024. / APLU

La APLU ejecutó un total de 79 derribos en la comarca de O Morrazo a lo largo de la última década, con Cangas liderando este ránking con 48. Las cifras más elevadas se dieron entre 2015 y 2018, con 31 casos. Así, en 2015 se alcanzaron las 10 actuaciones, por las nueve de 2017 y las seis de los años 2018 y 2016. En 2019 fueron cuatro, y en 2021 seis, por la única intervención realizada tanto en 2020 como en 2022.

El año pasado fueron tres los casos atendidos por el órgano dependiente de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas. Dos de ellas eran de tipo residencial. La primera, demolida en octubre, correspondía a una construcción de una planta abierta con solera y cubierta a una agua que ocupaba zona de protección del dominio público marítimo-terrestre. La segunda, derribada en mayo, era una edificación semisoterrada que se encontraba en suelo rústico. Finalmente hubo una edificación auxiliar demolida en febrero al ocupar zona de protección del dominio público marítimo-terrestre.

Construcción demolida en octubre de 2024 en Cangas. / APLU

En Bueu han sido 27 las construcciones ilegales derribadas en los últimos diez años, tres de ellas en 2024. Dos correspondieron a uso residencial y la otra era una edificación auxiliar. Especialmente llamativa fue la instalación de una caja de un camión en suelo rústico, que desembocó en su demolición en marzo del año pasado. También se hizo lo propio en el mes de septiembre con una caravana por estar instalada en suelo rústico. Y se completaron las actuaciones con una edificación auxiliar a modo de garaje cubierto, también en suelo rústico, y derribada en septiembre de 2024.

Evolución lineal en Bueu

La evolución de los derribos en Bueu ha sido bastante lineal con la salvedad del año 2016, en el que se ejecutaron hasta siete órdenes. En el resto hubo dos en 2014 y 2015, tres en 2017, dos en 2018, tres tanto en 2019 como en 2021, y una sola tanto en 2022 como en 2023. Moaña escapa a esta tendencia de sus vecinos, ya que solo ha tenido cuatro derribos en esta década, dos en 2016 y otros tantos en 2022.

El balance anual de la APLU recoge que en 2024 se resolvieron un total de 250 expedientes (173 de ellos en la provincia de Pontevedra), con 43 expedientes sancionadores resueltos (sumando en ambos casos los de Urbanismo y los de Costas). Como resultado se impusieron 325 multas coercitivas (129 en la provincia de Pontevedra) y se ejecutaron hasta 160 reposiciones, con la gran mayoría (116) en la provincia pontevedresa.