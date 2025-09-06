La Xunta engancha a la media tensión el futuro centro de salud de Sisalde
Completa otra fase para poner en servicio la nueva dotación
La calle Elisa de la Peña González, construida por el Concello de Moaña para urbanizar los terrenos de Sisalde que cedió a la Xunta para construir el nuevo centro de salud, lleva cortada desde la semana pasada. La razón está en la apertura de zanjas para conectar el suministro eléctrico de la dotación sanitaria en construcción a la línea de media tensión.
Con esta conexión la Consellería de Sanidade completará una fase más para convertir en una realidad el centro de salud, que debería estar listo, según el nuevo plazo, a comienzos del otoño para triplicar el espacio de atención sanitaria en Moaña. Hay que recordar que ya se licitó el suministro de mobiliario y material médico.
La inversión de la Xunta de Galicia solo en la construcción de esta dotación asciende a 8,3 millones de euros. Su espacio estará dividido en ocho áreas sanitarias diferentes.
