Recorría ayer los teléfonos de casi todos los cangueses el vídeo promocional de la Romaría de Darbo, que tiene con slogan «Eu tamén vou a Darbo». Son unos cuantos los que salen el video elaborado por Mauro Bermúdez anunciando su presencia en Darbo, pero podría haber miles, porque su carballeira un final de camino para muchos romeros, los que antes buscaban a la Virgen y ahora persiguen alicientes más mundanos. En el vídeo se puede ver a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, anunciando que va a ir a Darbo, y también a la edil de Cultura, Aurora Prieto (EU), así como a la edil socialista, Sagrario Martínez, además de al comisionado de la Romaría de Darbo, Luis Guimeráns, entre otros y otras.

La alcaldesa, con el sombrero tradicional.| Mauro Bermúdez / | Mauro Bermúdez

Y, la verdad, es que «xa estamos en Darbo». Hoy es el primer día de los cuatro que anuncia la comisión de fiestas, en los que habrá música de bandas, orquestas de verbena y canto coral. Si otros años había que esperar a la noche para comenzar a ver animación en la carballeira, hoy la programación ya nos avanza que habrá alboradas por los barrios a cargo de las changas imperiales y Vía de Baile, que comenzará a las 17.00 horas. El pregón, a cargo del ex alcalde de Cangas, Euloxio López. Eso será a las 22.00 horas y media hora más tarde tendrá lugar la tirada de fuegos de artificio y a continuación la proyección de fotos antiguas; para más tarde la degustación de la gran queimada, que este año tiene como propósito en su conjuros ahuyentar la lluvia. Está previsto que para las 24.00 horas actúe el grupo Son das Tabernas y el DJ Michi.

El domingo tendrá lugar a las 20.00 horas el concierto a cargo de la banda Bellas Artes de Cangas, con Fuego Fania Blanco Show la verbena. Pero todas las miradas estarán puestas en el lunes 8, día grande de Darbo, donde se bailará la Danza y la Contradanza ancestral y llena colorido. Es la jornada más esperada de Darbo, a donde llegan romeros y gentes de toda condición a festejar, a comer pulpo o empanada debajo de una carpa o en los pendellos.