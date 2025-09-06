El PSOE participará en la marcha por las urgencias

El PSOE de Moaña se suma a la Plataforma en Defensa da Sanidade y a colectivos como la Asociación de Veciños A Praia-A Seara y emite un comunicado animando a los vecinos a «acudir masivamente» a la manifestación que este domingo desde las 11.00 horas partirá desde el centro de salud de Domaio para exigir el regreso del servicio de urgencias al municipio, centralizado en Cangas desde finales de marzo de 2020.

La marcha está convocada por la Mesa Local da Sanidade, con motivo de las 200 semanas consecutivas de concentraciones. Para los socialistas «es hora de salir a la calle y mostrar nuestra determinación para exigir urgencias sanitarias dignas y accesibles, ahora, mañana y siempre. Hay que recordar que en las concentraciones habituales no suele haber representantes de la actual cúpula del PSOE local, que siempre se muestra crítica con el protagonismo que asume la alcaldesa, Leticia Santos (BNG).

Demandas

Por su parte, la Plataforma da Sanidade esgrimió, animando a la participación, las principales reclamaciones. Empezando por el regreso de las urgencias, se pide que se cumpla estrictamente el convenio entre el Concello y Sanidade para la construcción del nuevo centro de salud. Reclama para los moañeses una «atención primaria digna y de calidad».