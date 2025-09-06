Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Piden catalogar un hito miliamétrico en la PO-315, en Aldán, del año 1901

Se trata de una pieza realizada en granito de un metro de alto y donde se puede leer «A Bueu»

Hito miliamétrico en Aldán.

Hito miliamétrico en Aldán. / Fdv

Juan Calvo

Cangas

Un grupo de arqueólogos solicitó ante el Concello de Cangas la protección y catalogación del hito miliamétrico de carreteras que se encuentra en la PO-315, en el punto 9+1..010, en la parroquia de San Cibrán, en Aldán. Están situada en el talud de la carretera, en la margen derecha en el sentido Bueu.

La solicitud hace mención a que ante la constatación de la conservación de un hito miliamétrico, vinculado a una carretera existente de hoy en día, anterior a 1901. Hace referencia a la escasez de este tipo de elementos en toda Galicia. El peticionario afirma que cumple lo estipulado en la ley 5/2016, de 4 e mayo, del patrimonio cultural de Galicia en lo tocante a los bienes que integran al patrimonio arquitectónico, artículo 88.

Se trata de una pieza monolítica realizada en granito de aproximadamente un metro de alto y 50 centímetros de ancho. Tiene forma de prisma rectangular, pero con su parte superior curvada, en la zona inferior cuenta con un zocal y presenta una coloración marrón. En una de sus caras se puede leer una inscripción parcialmente recubierta de cemento que reza. «A Bueu».

El solicitante presenta cantidad de normativa aplicable.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents