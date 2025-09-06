Piden catalogar un hito miliamétrico en la PO-315, en Aldán, del año 1901

Un grupo de arqueólogos solicitó ante el Concello de Cangas la protección y catalogación del hito miliamétrico de carreteras que se encuentra en la PO-315, en el punto 9+1..010, en la parroquia de San Cibrán, en Aldán. Están situada en el talud de la carretera, en la margen derecha en el sentido Bueu.

La solicitud hace mención a que ante la constatación de la conservación de un hito miliamétrico, vinculado a una carretera existente de hoy en día, anterior a 1901. Hace referencia a la escasez de este tipo de elementos en toda Galicia. El peticionario afirma que cumple lo estipulado en la ley 5/2016, de 4 e mayo, del patrimonio cultural de Galicia en lo tocante a los bienes que integran al patrimonio arquitectónico, artículo 88.

Se trata de una pieza monolítica realizada en granito de aproximadamente un metro de alto y 50 centímetros de ancho. Tiene forma de prisma rectangular, pero con su parte superior curvada, en la zona inferior cuenta con un zocal y presenta una coloración marrón. En una de sus caras se puede leer una inscripción parcialmente recubierta de cemento que reza. «A Bueu».

El solicitante presenta cantidad de normativa aplicable.