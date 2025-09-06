Nuevas dependencias del Registro de la Propiedad de Cangas.

De la avenida de Galicia, en un piso, el Registro pasó a la calle Noria, a un bajo, que hace esquina con la calle Atranco. Unas oficinas totalmente accesibles. Ayer fue la inauguración del local, con una estética de vanguardia y grande ventanales.

Desde Cangas a boicotear la Vuelta Ciclista a España

La CUT hizo ayer un llamamiento para boicotear la Vuelta Ciclista a España debido a la presencia de un equipo de Israel en la serpiente multicolor y con el fin de favorecer la causa palestina. El sindicato fijó para el martes, a las 11.00 horas, en Nazaret, la concentración en la que se pretenden que los asistentes acudan provistos de camisetas, banderas, bocadillos y agua, para después desplazarse a un lugar donde pasa la Vuelta Ciclista por la provincia de Pontevedra.

Por favor, cojan vacaciones

Se recomienda a los políticos locales de O Morrazo, a los que cobran por el trabajo, a que se cojan las vacaciones que le corresponden. Que no está bien eso de decir que no pueden o que queda mal ante el electorado, porque si ellos, que deciden, que tienen responsabilidades, optan por no cogerlas, estarían dando un mal ejemplo a la clase proletaria, que las necesita. Que no es capricho ninguno. Además costó mucho sudor y hasta sangre conseguir el derecho a tener vacaciones de un mes.