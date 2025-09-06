Murciélagos de mar y montaña en Moaña

El Concello de Moaña lleva meses inmerso en un plan para el asentamiento de la población de murciélagos en el municipio, que tiene, entre otros fines, ayudar a la lucha contra la invasión del mosquito tigre. La implicación de los vecinos está siendo muy alta, hasta el punto de que gracias a ellos y a colectivos como los comuneros ya son 57 las casetas de madera instaladas con el objetivo de, a medio plazo, facilitar la cría de nuevos ejemplares de las distintas especies autóctonas de murciélagos.

Para acercar al público la biología de estos animales, la noche del jueves para el viernes se realizó una salida desde los Xardíns do Concello, a la que asistieron 32 vecinos. Expertos del colectivo Morcegos de Galicia guiaron a los asistentes por espacios como el primer tramo del sendero del río de A Fraga o la desembocadura del río de O Inferno. Allí los asistentes aprendieron curiosidades como la presencia de murciélagos alimentándose en el propio litoral. Se utilizaron detectores de ultrasonidos y cámaras térmicas para poder escuchar el sonido con el que se orientan los murciélagos y analizar sus comportamientos.

«Ya desde que salimos de los Xardíns do Concello nos siguieron tres ejemplares, que hicieron muy bonita la ruta», explica la concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela.

Explicaciones, con paneles, antes de empezar la ruta. / | FdV

Se comprobó, en la caminata, que la presencia de este animal en Moaña goza de muy buena salud. En cuanto a las casetas de madera instaladas este año, no se podrán tener las primeras conclusiones de si son utilizadas para anidar hasta la primavera, «aunque en algunos casos los frutos pueden verse hasta cuatro años después».

Los expertos pidieron también a los vecinos que, en caso de encontrarse con murciélagos anidando en grietas o huecos de alguna estructura que vaya a tirar o reformar, se avise a Morcegos de Galicia para ayudar a su traslado sin riesgo para los ejemplares. El Concello cuenta con otras 30 personas en lista de espera por si se repite la experiencia de ayer.

Mosquito

A lo largo del mes de agosto se sucedieron las alertas de la presencia de mosquito tigre en la comarca, sobre todo en Moaña, la villa en donde se había detectado, en el verano de 2023, la primera presencia en toda Galicia.