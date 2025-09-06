Un estreno con aroma a Óscar

De la lista de filmes preseleccionados para representar a España en la carrera por el Óscar a las pantallas buenenses para izar el telón a la decimosexta edición del Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu). Ese es parte del recorrido que está realizando «Romería», la última obra de Carla Simón, que ayer cosechó los primeros aplausos en un certamen orientado al pequeño formato pero que, ni mucho menos desdeña la posibilidad de acoger un largometraje a cuya calidad fílmica une un evidente componente sentimental. Así lo corroboró la presencia de dos de sus actores, el ferrolano Alberto Gracia y la viguesa Marina Troncoso, que acompañaron en un auditorio del Centro Social do Mar lleno hasta la bandera, la proyección de este trabajo rodado parcialmente en Cabo Udra, pero también en Vigo y en otras localizaciones de la provincia.

Tanto Gracia como Troncoso no escondieron su ilusión por estar presentes en este estreno. El primero de ellos –habitual director– por la experiencia de situarse delante de las cámaras y no detrás de ellas, «algo que me apetecía hacer, pero no con cualquiera. Y ha sido muy bonito, da gusto trabajar con Carla». La viguesa, por su parte, reconoce que estar ayer en Bueu la emocionaba «tanto como ir a Cannes, porque estar en mi tierra, en un festival de tanta tradición y prestigio es un orgullo». Y es que, tal y como recordó, «Bueu forma parte de Romería, porque aquí se han rodado escenas de la película». En cuanto a lo de estrenarse en el cine de la mano de Carla Simón señala que «es un privilegio, un lujo, un disfrute, una experiencia casi religiosa, como diría Enrique Iglesias».

Panorámica del interior del auditorio antes de las proyecciones. | Estudio Prolight

Ambos jugaban en casa, entre amigos y con una cierta predisposición positiva por parte de un público que se ha mostrado durante estos años entendido, pero también generoso. El reto es poder ganar esa carrera para estar en febrero del año próximo en el Teatro Dolby de Hollywood, en la gala de los Óscar. «Haber estado en el Festival de Cannes, en la alfombra roja desfilando por donde lo hacen grandes actrices, directores y genios del cine ya fue algo galáctico e insuperable, es tocar el cielo del cine», reconoce Troncoso. Estar nominada en la terna para los Óscar «es más y más, son satisfacciones que las disfruto a cada momento». En la misma línea se mueve Alberto Gracia, que apunta que la preselección de «Romería» le deja «muy contento, porque es lo máximo a lo que puede aspirar una película en el ámbito internacional».

Previamente a la proyección de «Romería», el protagonismo se lo llevó la música, con la actuación del trío gallego de psych-soul jazz instrumental Furanchology. El exterior del Centro Social fue el lugar elegido para que la formación desplegase un repertorio propio con una mezcla de estilos en donde tienen cabida el rock psicodélico y el jazz eléctrico de los años 60 y 70 del siglo pasado junto al funk, el soul, el punk o incluso la cumbia.

Y de música y cine también irá la jornada de hoy, con las Xornadas Cinematográficas dedicadas a ambos, que contarán con cuatro actividades diferentes, todas ellas en la Sala Multiusos. Será mañana cuando arranquen las proyecciones con las secciones oficiales Descubertas y GZ_00, además de los cortos de las escuelas de cine de Galicia e Internacionales.

Hoy, las Jornadas sobre Música y Cine

Las Jornadas sobre Música y Cine se abren con los encuentros sobre composición. Alicia Morote y Gustavo Gill, Iván Lacámara y Mara Villavicencia, y Alberto Torres y Gabi Martínez serán sus protagonistas.

Sala Multiusos, 11 horas.

Clase magistral sobre compositoras de BSO

El crítico de cine Diego Salgado hablará sobre las mujeres compositoras.

Sala Multiusos, 16.30 horas.

Charla sobre la música y el montaje en «Romería»

Ana Pfaff (montadora de Romería)y Ernest Pipó (compositor) hablarán sobre su experiencia.

Sala Multiusos, 18.30 horas.

Análisis sobre David Lynch

Conrado Xalabarder departirá sobre la importancia de la música en las películas de David Lynch.

Sala Multiusos, 20.30 horas.