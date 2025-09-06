En el entorno del centro de salud de Cangas se renovarán aceras e itinerarios peatonales

El gobierno local de Cangas integra en uno los tres proyectos elaborados para la humanización y accesibilidad de las calles que acceden al Centro de Salud, demasiado empinadas y con aceras muy estrechas.

El que hace relación a la accesibilidad del ámbito de los accesos al Centro de Salud de Cangas, con un presupuesto de 50.9.842,30 euros, tiene por objeto la mejora de la accesibilidad urbana en el entorno inmediato de los accesos al Centro de Salud de Cangas. El ámbito de actuación comprende diversos tramos de viarios localizados en el entorno del centro sanitario, concretamente en las intersecciones y márgenes de la rúa Ferrol con la de Gondomar, Redondela, Antonio Soage y avenida de Marín.

Calle Ferrol / Santo Álvarez

Actualmente la zona presenta importantes limitaciones de accesibilidad universal, con aceras estrechas, pendientes muy acusadas, ausencia de lentos podoctátiles, bordillo sin rebaje, pavimento en mal estado y pasos de peatones no adaptados. Con esta actuación se pretende garantizar la accesibilidad integral, mediante la adecuación de itinerarios peatonales continuos, seguros y cómodos, que conecten de forma eficaz los diferentes accesos al centro de salud. Se llevará a cabo la renovación completa de aceras, la ejecución de rebajas en pasos de peatones, la implementación del pavimento táctil, la reubicación del mobiliario urbano y la eliminación de obstáculos físicos. El objetivo final es dotar al entorno del Centro de Salud de Cangas de una infraestructura accesible y funcional y digna.

La humanización del ámbito de la calle Ferrol forma parte de este macroproyecto, con un presupuesto de 539.651,63 euros. Se trata de un entorno urbano consolidado, de uso mixto, que presenta en la actualidad importantes carencias funcionales, estéticas y de accesibilidad, derivadas del envejecimiento de los pavimentos, la falta de continuidad de los itinerarios peatonales y la escasa adaptación del espacio a los requerimientos actuales de movilidad y confort urbano. Con esta actuación se persigue la recuperación del espacio público, como eje vertebrador de la vida urbana, a través de la reordenación de los elementos de urbanización, la renovación de pavimientos y rees de servicios, y la mejora de la accesibilidad y la seguridad vial. Se pretende crear una calle más habitable, integradora y sostenible, adaptada a las necesidades reales de los vecinos y respetuosa con el entorno edificado y social del municipio.

Las principales obra e instalaciones que se prevén efectuar, total o parcialmente son las actuaciones previas, acondicionamiento del terreno, pavimentación y firmes, saneamiento, señalización horizontal y vertical, alumbrado púbico, mobiliario y equipamiento urbano, varios, plan de control de calidad, seguridad y salud y gestión de residuos.

La situación actual es de una calle que presenta un desgaste generalizado, fisuras, baches y reparaciones irregulares. Las aceras muestran piezas deterioradas, desniveles y registro sin correcta nivelación. Se detecta ausencia de mobiliario urbano, deficiente accesibilidad peatona y un mantenimiento deficiente.

Recuperación del entorno urbano de la plaza pública situada en las inmediaciones

El tercer proyecto, que se eleva a 482.689,47 euros, es el que hace a la humanización de la plaza del Centro de Salud de Cangas. Las obras que se pretende realizar consisten en la humanización y recuperación del entorno urbano de la plaza pública situada entre las calles Baiona, Gondomar, Antonio Soage y el trasdós de edificio del Centro de Salud. Entre las propuestas de actuación figuran la reparación del ámbito de la obra mediante el corte de pavimentos con sierra de disco para su posterior demolición, así como la limpieza mediante barrido mecánico. Se incluye el desmontaje y traslado al lugar seguro de todo el mobiliario urbano existente. Se llevará a cabo el cajeado de aceras hasta la profundidad requerida y la retirada de bordillos para permitir la nueva configuración de los bordes del pavimentoHay que mencionar que los tres proyectos, que se reducirán al uno, se presentarán al Plan Extra de la Diputación.