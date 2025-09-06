Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concierto de Lembranzas en Moaña

El Clube de Xubilados Nosa Señora do Carme de Moaña organiza hoy, en su local, un concierto del Grupo Lembranzas de Moaña. A las 19.00 horas se puede disfrutar de la música tradicional de forma gratuita. Asimismo, mañana comienza la temporada de bailes dominicales. El primero, a las 19.00 horas, será también gratis para todos los socios.

