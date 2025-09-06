Concierto de Lembranzas en Moaña
El Clube de Xubilados Nosa Señora do Carme de Moaña organiza hoy, en su local, un concierto del Grupo Lembranzas de Moaña. A las 19.00 horas se puede disfrutar de la música tradicional de forma gratuita. Asimismo, mañana comienza la temporada de bailes dominicales. El primero, a las 19.00 horas, será también gratis para todos los socios.
