Los plazos impiden a muchos bares de Moaña acceder a la ayuda para contratar

Las ayudas de hasta 1.500 euros por hostelero anunciadas por el Concello de Moaña para fomentar la contratación de los 20 alumnos que realizaron el obradoiro de emprego de hostelería, en el que se formaron como cocineros o camareros, están en estos momentos en la fase de estudio de las candidaturas. Desde este módulo formativo explican que se presentaron hosteleros de Moaña como candidatos, aunque reconocen que otros optaron por no aspirar a estos fondos debido a los requisitos que conllevan. Y es que numerosos hosteleros de Moaña lamentaron que el plazo de inscripción solo fuese de cinco días en pleno mes de agosto, con pico de trabajo para ellos y con problemas incluso para contactar con las gestorías.

Asimismo, un freno a estas ayudas a la contratación está en requisitos como la obligación de contratar a un trabajador a jornada completa durante tres meses cuando empieza la temporada baja, un momento incluso en el que muchos hosteleros aprovechan para cerrar y tomarse unas vacaciones tras la vorágine del verano o coincidiendo con las Festas de San Martiño en noviembre, que suelen vaciar de clientes los locales del centro ante el atractivo de los furanchos en el núcleo histórico.

Los que no pueden acceder a estas ayudas entienden que lo normal es que el Obradoiro de Emprego concluyese en el mes de junio y recuerdan que el anterior taller de este tipo destinado a la hostelería había concluido sin que apenas se registrasen contrataciones entre los alumnos que se formaron con un sueldo.

En esta ocasión, eso sí, los hosteleros reconocen una gran disposición a trabajar por parte de los alumnos, de los que recibieron currículos incluso antes de que finalizasen su formación. Desde el propio obradoiro impartido en el Patronato Beiramar, apuntan precisamente a la iniciativa de estos alumnos y señalan que el 60% de ellos «ya tiene apalabrado algún tipo de trabajo en el sector que iniciarán a corto plazo». Eso sí, en muchas ocasiones se trata de contratos para el fin de semana o a media jornada, por lo que sus empleadores no podrían acceder a las ayudas de 1.500 euros, cantidad que daría para cubrir el pago a la seguridad social de los trabajadores durante su contrato trimestral, según fuentes del sector.

En concreto el curso acabó con siete alumnas con el título de cocina, tres diplomadas como auxiliar de cocina, ocho en servicios de restaurante (camarero) y dos en auxiliar de camarero. Durante su formación trabajaron sirviendo en varios eventos organizados por el Concello. Estos cursos fueron solicitados por el Patronato Beiramar precisamente por petición del sector hostelero ante las dificultades que tiene para completar sus plantillas con trabajadores con experiencia sobre todo durante la temporada alta del sector.