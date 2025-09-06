Bandera amarilla en Areabrava por carabelas portuguesas en descomposición

El Concello de Cangas se vio obligado a izar la bandera amarilla por la aparición de de medusas carabelas portuguesas en Areabrava. Llegaron a la playa once de estas medusas con picadura muy dolorosa que puede provocar daños al ser humano y a otros animales. Según informó la alcaldesa de Cangas, los especímenes que llegaron estaban ya en descomposición, de ahí que la alerta se quedara tan solo en amarilla, en vez de roja como ocurrió el martes en las playas de Nerga y Liméns. Ayer, las playas habían recuperado un poco el bullicio del verano.