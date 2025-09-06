Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bandera amarilla en Areabrava por carabelas portuguesas en descomposición

Juan Calvo

Cangas

El Concello de Cangas se vio obligado a izar la bandera amarilla por la aparición de de medusas carabelas portuguesas en Areabrava. Llegaron a la playa once de estas medusas con picadura muy dolorosa que puede provocar daños al ser humano y a otros animales. Según informó la alcaldesa de Cangas, los especímenes que llegaron estaban ya en descomposición, de ahí que la alerta se quedara tan solo en amarilla, en vez de roja como ocurrió el martes en las playas de Nerga y Liméns. Ayer, las playas habían recuperado un poco el bullicio del verano.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents