La alcaldesa critica que Nazaret se niegue a comunicar su circular sobre comedores

En medio de esta contienda que mantiene el Concello de Cangas con la Consellería de Educación, que no se quiere hacer cargo de los comedores de los colegios de Nazaret, Espiñeira, O Hío y A Rúa, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) remitió a los colegios una circular con el propósito de que llegaran a los padres, algo que hicieron todos menos la dirección del CEIP de Nazaret, que se negó a trasladar a las familias información relevante para ellas y para sus hijos, como señala la regidora local, quejándose de la poca empatía de la dirección del citado centro, que sabe perfectamente que es a la Xunta de Galicia a quien de verdad compete los comedores escolares.

La alcaldesa, en la circular que envía a los colegios, manifiesta que con el inicio de este nuevo curso escolar, se sabe de la importancia de facilitar cuanto la puesta en marcha del servicio de comedor y «somos conscientes de que este año vamos muy mal de tiempo.». En este sentido, la regidora local manifiesta que para una correcta organización pide que para esta primera semana lectiva los padres se pongan contacto con el correo electrónico ensino@cangas.gal y faciliten los siguientes datos para poder facilitarlos. a la empresa que va a prestar el servicio, que, en principio, es la misma que la que lo hizo el pasado curso escolar. Claro está que es a modo provisional, pues ya está en marcha el proceso para la licitación de los comedores que, por imposición de la Xunta, debe el Concello de Cangas hacerse cargo de ellos. Los padres deben comunicar el nombre del CEIP, el nombre completo del usuario, datos del responsable y teléfono de contacto. También deben comunicar cualquier cuestión relevante en relación a las alergias o necesidades especiales de alimentación o dieta. «De esta manera se podrá garantizar una atención adecuada y segura para todo el alumnado usuario del comedor», explica la alcaldesa Araceli Gestido. La información debía de estar en manos de los padres ya ayer.

De ahí el malestar de Araceli Gestido con la dirección del CEIP de Nazaret. No entiende su posición de no trasladar información a los padres, conociendo de sobra el conflicto que hubo entre Concello de Cangas con la Consellería de Educación . La primera mandataria de Cangas no descartaba ayer denunciar a la dirección del centro ante Inspección.

Hay que recordar que el convenio no quiso renovar el convenio con la Xunta para hacerse cargo de los comedores. Se escudaba en que era una cuestión de competencia exclusiva autonómica y que al no hacerlo estaba incurriendo en situaciones discriminatorias como el hecho de que los comedores de la Xunta pueden llegar ser gratuitos y los del Concello no. A pesar de las protestas y las movilizaciones Educación no claudicó y el gobierno local no se arriesgó a dejar a los niños sin comedor.