La Xunta se apresura a visitar las viviendas de Nazaret recién adjudicadas
La delegada territorial, Ana Ortiz, y el director xeral, José Manuel González, acuden el miércoles a Cangas
Cangas
Una vez que se hizo público que el Concello de Cangas había adjudicado la reforma de las viviendas de Nazaret, que serán de protección oficial, la Xunta de Galicia se dio prisa para anunciar que el próximo miércoles, a las 10.30 horas acudirá a Cangas la delegada territorial Ana Ortiz y el director xeral de la Xunta en Pontevedra, José Manuel González, para visitar las viviendas sobre las que se van a actuar, que eran antes casas destinadas a profesores. El Concello de Cangas escogió esta obra que, en parte será subvencionada con dinero de una subvención la Xunta de Galicia. El presupuesto total de la reforma es de 372.639 euros.
