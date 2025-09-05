Las terrazas en Moaña se separarán de las fachadas para el paso de invidentes

El gobierno local de Moaña (BNG), la Policía Local, la Asociación de Hosteleros y colectivos sociales y vecinales avanzaron esta semana en la redacción de la nueva ordenanza de terrazas que el ejecutivo y los técnicos estuvieron redactando durante meses. Sobre el borrador presentado a los colectivos y con la participación también de ediles de los grupos de PP y PSOE, se negociaron varios puntos.

El mayor debate en una reunión larga estuvo en los horarios de apertura de las terrazas. Los hosteleros propusieron acortar el periodo estival recogido en el texto a cambio de poder cerrar algo más tarde e incluir las noches de los viernes en horario ampliado, al igual que los sábados y vísperas de festivos. La propuesta del Concello era aplicar la normativa de verano entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre. Finalmente se establece entre el 22 de junio y el 15 de septiembre.

En este periodo de verano los hosteleros podrán tener sus terrazas instaladas hasta la medianoche entre el domingo y el jueves y hasta las 2.30 horas de la madrugada los viernes, sábados y vísperas de festivo.

Del 16 de septiembre a finales de junio, cada año, el horario estipulado para el cierre será a las 23.00 horas de domingo a jueves y a las 2.00 horas de madrugada los viernes, sábados y víspera de festivos. Los hosteleros propusieron acortar la temporada de verano al entender que lo más adecuado es que se adapten al calendario escolar, pues es durante las vacaciones de los colegios cuando los clientes apuran más las noches en la hostelería moañesa.

Una terraza, ayer en el centro de Moaña. / | Gonzalo Núñez

El 16 de septiembre a las 18.30 horas todos los participantes en la reunión de esta semana volverán a citarse con la intención ya de dejar fijado este horario, una vez expuestos ante sus asociados por parte de los distintos colectivos. En cualquier caso, ninguna terraza podrá estar operativa antes de las ocho de la mañana.

En la reunión participaron representantes de asociaciones vecinales como A Praia-A Seara, Berducedo-Piñeiro y A Bouza-Quintela. Acudieron también varios vecinos invidentes y con problemas de movilidad, que enriquecerán la normativa con sus aportaciones. También fueron invitados colectivos como Aspamsim de personas con diversidad funcional, la Fundación Once o los comerciantes agrupados en Fecimo, aunque no asistieron, pero volverán a ser invitados para la próxima reunión.

Los participantes con discapacidad visual solicitaron que las mesas y sillas de las terrazas no se instalen pegadas a las fachadas de los bares y cafeterías, sino cerca de la calle y dejando el espacio para caminar en el medio. La razón es que utilizan las fachadas como guía para orientarse con el bastón lo que favorece su movilidad. Todos los presentes entendieron las razones y ahora se adaptará el texto a esta petición.

En cuanto al espacio disponible para viandantes se acordó que pase de un mínimo de 1,50 a 1,80 metros. Esa será la regla general aunque después habrá adaptaciones en distintos puntos. Por ejemplo, en las calles peatonales el espacio libre debe ser de tres metros para permitir el acceso de residentes a sus garajes o de vehículos de emergencias.