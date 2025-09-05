Sogama atribuye el colapso de A Portela a un accidente del camión de Guixar

La Sociedad Galega de Medio Ambiente (Sogama) mantiene que el retraso en el envío de contenedores a la Mancomunidade de Morrazo y que colapsó la planta de transferencia de A Portela se debió a un accidente del camión asignado para los acarreros entre Guixar y la planta de Morrazo, que originó desajustes puntuales en la operativa de la mencionada instalación.

El camión accidentado de Sogama. / FDV

Sogama responde a las quejas de la presidenta de la Mancomunidade de Morrazo, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, realizó por este retraso en la entrega de los contenedores. Afirma que el pasado día 1 de septiembre, el camión asignado por la contratista de Sogama para el transporte de residuos entre la estación viguesa de Guixar y la planta de A Portela sufrió un accidente enla AP-9, quedando inoperativo. «Este fue el origen de los desajustes puntuales en la operativa de la planta de transferencia de Morrazo, siendo comunicada la incidencia a Urbaser, que gestiona la mencionada instalación. Sogama y la empresa concesionaria habían acordado la entrega de 9 contendores para esa jornada, cantidad que quedó reducida a 6».

La empresa semipública explica que la incidencia no pudo ser solventada de inmediato debido a que los contenedores utilizados en A Portela son de diferente tipología a los del resto de plantas de transferencia que se encuentran bajo la titularidad de Sogama, resultando imposible su reposición. Añade que, como consecuencia de la ola de incendios del apsado mes de agosto, que afectó gravemente al servicio de transporte de Sogama, debido a los cortes de las vía y modificaciones de rutas, lo que provocó la anulación y aplazamiento de viajes planificados, alteraciones logísticas y dilatación de tiempos, entre otras cuestiones. Asegura Sogama que la contratista destinó el pasado lunes todos los medios disponibles para normalizar la situación en distintas áreas geográficas, agravada por la mayor producción de residuos en periodo estival.

Desde Sogama se destaca, no obstante, que la planta de A Portela, en O Morrazo, no sufrió ni una sola incidencia en agosto. «Hubo y hay, en todo momento, una comunicación permanente con Urbaser para acordar las necesidades diarias de contenedores en función de la producción de residuos en cada jornada. En citado ente relata que entre la tarde del día 2 de septiembre y la mañana del día 3 se coordinó con el operador de A Portela la enrega de 6 contenedores y la instalación se encuentra funcionando con total normalidad. También aclara que de todo ello se informó a la gerencia de la Mancomunidade de Municipios de Morrazo y se pidió disculpas por un incidente «sobrevenido y ajeno a la voluntad de Sogama y la contratista.

Es el segundo incidente de este tipo que ocurre en la planta de A Portela.. El primero tuvo lugar en julio del año pasado, y se debió también a un problema del transporte ferroviario, según explicó Sogama.