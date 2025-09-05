«Romería» levanta el telón del FICBueu 2025

«Romería», el film de Carla Simón rodado en Bueu y Vigo y preseleccionado para representar a España en los Óscar, levantará esta noche el telón de la decimooctava edición del Festival Internacional de Cinema de Bueu. La proyección de la película supondrá el primer lleno en el Centro Social do Mar, ya que las entradas para asistir se agotaron hace días.

A la cita asistirá parte del elenco, con el actor (y director) ferrolano Alberto Gracia y la viguesa Marina Troncoso. La tercera obra de Carla Simón narra el viaje a Vigo de Marina, adoptada de pequeña, para verse por primera vez con la familia de su padre biológico. Guiada por el diario de su madre y gracias a la conexión especial que siente con su nuevo primo, Marina destapará heridas familiares y reconstruirá la memoria de unos padres de los que apenas guarda recuerdos. Los vínculos familiares vuelven a ser el eje de las historias de la directora catalana.

Previamente a la proyección de «Romería», prevista para las 20.30 horas, habrá una actuación en directo en el exterior del Centro Social do Mar de Bueu. El grupo Furanchology será el encargado de animar a los presentes con un concierto que comenzará a las 19.30 horas y en el que desplegará un repertorio con estilos que van desde el rock psicodélico y el jazz electrónico de los años 60 y 70 al soul, funk, punk o cumbia.

El fin de semana estará lleno de actividad, con la jornada del sábado dedicada en exclusiva a las jornadas de Música y Cine, mientras que el domingo se reservará para las primeras proyecciones. Durante la mañana se podrán ver los cortos de las escuelas de cine de Galicia e internacionales, y por la tarde las secciones oficiales Descubertas y GZ_00.