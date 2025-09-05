Reibón iniciará el curso con una protesta por el recorte de profesorado

La comunidad escolar del CEIP Reibón se reunió ayer juntando alrededor de 200 familias e incluso a representantes del Concello como la alcaldesa, Leticia Santos, y los ediles Dolores Chapela y Kevin González. La alta asistencia demuestra la preocupación ante el recorte de profesorado que sufre el centro. Desde la dirección explican que para el curso que empieza este lunes 8 de septiembre la Consellería de Educación les retiró media jornada de una maestra de Educación Infantil, a un maestro con perfil de inglés y otra media jornada de otro maestro especialista en inglés.

Ante esta situación y después de dar un plazo para que el ejecutivo gallego rectificase la decisión, ayer se acordó iniciar el curso con una movilización. Será el propio lunes, primer día de clase a las 9.15 horas. La concentración llama a toda la comunidad educativa para protestar y «exigir la dotación de personal necesaria que garantice la calidad en la educación de nuestros alumnos y de la educación pública en general». Además, los reunidos ayer, no descartan nuevas movilizaciones en el futuro si no se atienden sus demandas.

El malestar ante estos recortes, que el Anpa del centro, «A Xunqueira», dio a conocer a comienzos de agosto tras enterarse de la situación, es mayor al entender que imposibilita al CEIP Reibón cumplir con el programa de plurilingüismo, pues no se podría impartir un área en lengua inglesa como marca la ley para un centro considerado como plurilingüe, como es el caso del CEIP Reibón. A mayores, este recorte lleva asociado en cadena una dificultad «muy importante» para la organización general del centro.

Ayer, tras la reunión, la alcaldesa aseguró que el ejecutivo local trasladó el «total apoyo» del Concello a las demandas del CEIP Reibón y que habrá representación institucional para «acompañar a las familias» en la protesta de este lunes.

Xunta

En agosto la Consellería de Educación aseguró que garantizaba «la continuidad del programa de plurilingüismo en el CEIP Reibón». Alegó que el centro cuenta con «varios docentes definitivos con nivel de inglés B2 o equivalente que pueden impartir las materias del programa plurilingüe».

Argumentó que este centro cuenta este curso con el mismo número de unidades y docentes en Infantil, con dos aulas de 3 años, otras dos de 4 años y una de 5 años.