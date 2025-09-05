El Registro de la Propiedad abre hoy en el local de Noria

Después de tres días cerrado por traslado, el Registro de la Propiedad de Cangas vuelve a abrir hoy y lo hace en su nueva sede de la rúa Noria número 9, esquina con calle Atranco, en un bajo de 365 metros cuadrados, acondicinado por la empresa Di Milano. El proyecto ha sido promovido por el registrador de la localidad, Cayetano Prada González; y dirigido por el arquitecto Pedro de la Puente.

Se transformó un bajo con varios locales independientes para dar lugar a un único espacio de carácter administrativo. El registro deja así su antigua sede en la avenida de Galicia y cambia a unas dependencias más amplias, luminosas y modernas, además de más acogedoras. La distribución incluye una zona de recepción y de espera para el público, concebida como un entorno cómodo y accesible, y una zona de trabajo abierta para todo el equipo, diseñada para favorecer la colaboración, la eficiencia y transparencia en la gestión. Se puso especial cuidado en la modernización de las instalaciones técnicas y de climatización y en la accesibilidad universal de manera que en el Registro se pueda atender en las mejores condiciones a todos los ciudadanos.

La apertura del Registro sí que generará más problemas de aparcamiento en la zona.