El PP asegura que el impuesto de rodaje subirá un 17 por ciento

El grupo municipal del Partido Popular de Bueu ha asegurado que el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, más conocido como impuesto de rodaje, se incrementará en un 17 por ciento el próximo año. Los populares acusan al gobierno local de «disfrazar» esta subida bajo el formato de «rectificación mínima del padrón», y lamentan lo que califican de «afán recaudatorio» por parte de los rectores buenenses.

La realidad, señala el principal grupo de la oposición de Bueu, que los coeficientes subirán del 1,20 actual hasta el 1,40 en la mayoría de los casos, y que incluso en algunos se llega al 1,45 y al 1,50, lo que supone que para los vehículos afectados el incremento en la factura se situaría en el 25 por ciento.

El PP insiste en el «oscurantismo» de una medida «que va a ser inminente» , ya que se debatirá el próximo lunes en comisión informativa, y se llevará a pleno el día 15 para que la ordenanza fiscal pueda entrar en vigor en el año 2026. Ironiza la formación que lidera Elena Estévez con que «digan que no tienen tiempo para elaborar unos presupuestos pero actúan con mucha agilidad para preparar las subidas de impuestos».

La subida supondrá un incremento de 85.786 euros en el padrón y Estévez manifiesta que «al ejecutivo se le llena la boca hablando del bienestar de los vecinos cuando lo único que están haciendo es freírlos a impuestos». Añade que solo se bonifica a los coches eléctricos e híbridos durante tres años y que «se rechazase nuestra moción para instalar puntos de carga diciendo que no era una prioridad».