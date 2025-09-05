De nuevo en Vilanova, de juerga y a lo loco.

El ex del Café Bar Alondras, Ramón, así a secas, está que se sale últimamente. Su medio siglo de vida ya le permite tener un semblante más divertido, capaz de aunar en torno a una mesa comidas de las buenas, capaces de satisfacer a dioses del Olimpo.

¡Dositeo, una medalla Castelao para Martíne Carnero!

Luis Martín Carnero, edil de nuevo cuño del Partido Popular y experto en la Semana Santa de Cangas, es un hombre viajado que, además, recomienda a los demás que hay que salir de aquí, de Cangas. Porque él, que pasó el curso de devoto, y trata de doctorarse en cuestiones de fe, lo hizo y descubrió que de los cuellos de muchos concejales de Galicia colgaban unas medallas identificativas del cargo. Su tesis doctoral versará sobre viajar y las medallas de los concejales. ¡Dositeo, una medalla Castelao para Martín Carnero!», que diría Manuel Fraga. Que conste que nos sorprendió su actitud en los preliminares de la procesión del Cristo.

La visita que no aparece de Besteiro a Cangas

Hay que decirlo todo. No se entiende mucho que el hoy número uno del PSdeG PSOE, José Ramón Besteiro, no haya tenido tiempo para viajar a la comarca de Morrazo. Es que ni para templar gaitas, por los movimientos en el PSOE de Cangas. ¿No será que este territorio lo tenga en exclusiva el alcalde de Vigo, Abel Caballero? Un decir.