Moaña pide que la normativa en San Simón obligue a respetar la memoria histórica

La edil moañesa y exdiputada de Memoria Histórica, María Ortega, asistió al acto institucional realizado esta semana en la isla de San Simón para conmemorar la incoación del expediente para declarar este espacio como lugar de memoria democrática.

Ortega, que reclamó varias veces esta declaración, alerta de que no tendrá repercusión inmediata sobre los usos en la isla y que solo se dio el primer paso. Reclama al Gobierno central que agilice el expediente y aguarda que «las cosas queden bien atadas y que la resolución final sea eficaz» e incluya un régimen de protección que tenga en cuenta al movimiento memorialista. Pide un plan de usos claro «porque el lugar debe ser tratado con respeto, no como hasta ahora».