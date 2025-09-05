El entorno de los astilleros tradicionales ya está hormigonado
Los trabajos de rehabilitación, en su recta final
Los trabajos de rehabilitación de los astilleros tradicionales de Casqueiro y Carlagho en Moaña, que ya tienen sus estructuras completas, siguen superando fases a pocas fechas de que finalice el grueso de las obras. Ayer se cortó la salida de la céntrica avenida Concepción Arenal desde primera hora y hasta alrededor de las 15.00 horas para poder acometer, como estaba previsto, la extensión de hormigón tanto en la acera entre las carpinterías de ribeira y la calzada como en el lateral entre las estructuras de madera y la Casa do Mar.
A lo largo de toda la mañana se desvió el tráfico hacia la calle Ramón Cabanillas a través de la Travesía de Paz, dejando solo el paso hasta la Casa do Mar a las emergencias médicas y a los pacientes con movilidad reducida.
Con las obras principales a punto de finalizar, ahora la empresa constructora se encargará de construir, a mayores, las pasarelas ante el mar hasta la línea de la vivienda anexa a los astilleros. Acometerá también la humanización entre la Casa do Mar y el Eirado do Ferreiro. Esta nueva contratación, que el Concello realizó por 48.357 euros, deberá estar concluida a lo largo del mes de octubre.
