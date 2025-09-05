Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El entorno de los astilleros tradicionales ya está hormigonado

Los trabajos de rehabilitación, en su recta final

Tareas de extensión de hormigón, ayer, con el tramo de Concepción Arenal cortado | FdV

Fran G. Sas

Moaña

Los trabajos de rehabilitación de los astilleros tradicionales de Casqueiro y Carlagho en Moaña, que ya tienen sus estructuras completas, siguen superando fases a pocas fechas de que finalice el grueso de las obras. Ayer se cortó la salida de la céntrica avenida Concepción Arenal desde primera hora y hasta alrededor de las 15.00 horas para poder acometer, como estaba previsto, la extensión de hormigón tanto en la acera entre las carpinterías de ribeira y la calzada como en el lateral entre las estructuras de madera y la Casa do Mar.

A lo largo de toda la mañana se desvió el tráfico hacia la calle Ramón Cabanillas a través de la Travesía de Paz, dejando solo el paso hasta la Casa do Mar a las emergencias médicas y a los pacientes con movilidad reducida.

Con las obras principales a punto de finalizar, ahora la empresa constructora se encargará de construir, a mayores, las pasarelas ante el mar hasta la línea de la vivienda anexa a los astilleros. Acometerá también la humanización entre la Casa do Mar y el Eirado do Ferreiro. Esta nueva contratación, que el Concello realizó por 48.357 euros, deberá estar concluida a lo largo del mes de octubre.

