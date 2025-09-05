Euloxio López Gutiérrez, exalcalde de Cangas e pregoeiro na Romaría de Darbo
«Darbo sigue sendo un lugar de encontro da xente a pesar do diferente estilo de vida »
Foi un alcalde que deixou pegada en Cangas no mandato de 1995-1999 cando aínda o conflito do IBI eran cinzas que de súpeto prendían. Mestre de profesión e de carácter conciliador, gobernou un cuatripartito que transformouse nun equipo compenetrado. Deixou a corporación, xubilouse en 2006, foixe a vivir a súa terra de Lugo e volveu fai tres anos. Mañá pregoa a Romaría de Darbo
Natural de Lugo (Guntín, 1946), cursou 10 anos no Seminario de Lugo e posteriormente Maxisterio nesta cidade. Estivo destinado como mestre en Avilés e Grandas de Salime en Asturias e en 1974 concursou para o colexio público San Roque de Cangas onde traballou ata 1995. Nese ano colle unha excedencia especial para exercer como alcalde en Cangas ata 1999. Tras os catro anos de mandato se reincorpora o seu traballo de mestre no IES Monte Carrasco ata a súa xubilación no 2006. Deixou Cangas para vivir 17 anos en Sober, na terra da súa muller en donde tivo unha intensa actividade como presidente dunha xunta de montes. Euloxio López sempre levou a Cangas no corazón. Regresou fai tres anos e segue sendo un referente na política do BNG, aínda que prefire manterse na sombra. Mañá (22:00 horas) ofrece o pregón da Romaría de Darbo, a súa parroquia en Cangas.
-Que é Cangas e Darbo para Euloxio López?
-A miña casa. Foron o meu lugar de acollida. Recibíronme cos brazos abertos e toda a familia nos sentimos sempre arroupados como uns veciños máis, tanto nos bos momentos como nos malos, que tamén os houbo. Nos 17 anos que estivemos fóra seguín a súa dinámica día a día e mantívenme empadroado en Darbo coa perspectiva dun regreso que se alongou máis ata 2023.
-Que lembranzas ten da súa chegada á localidade?
-Non notei unha gran diferenza salvo no caracter da xente máis aberta, extrovertida e reivindicativa que no interior, inda que máis localista.Recordo especialmente os Plenos da Corporación Municipal na época de Pepe Chimé.
-En torno a que vai xirar o seu pregón de mañá en Darbo?
-Tal como require o evento. Será festivo,reivindicativo das raíces propias,con agradecementos, lembranzas, ironías e humor.
-De mestre deu o salto á política. Cando foi ese salto e o de ser candidato á Alcaldía polo BNG?
-Inicieime na política en 1991 cunha acta de concelleiro, logo en 1995 a pesar de que non era un obxectivo meu asumín a Alcaldía durante catro anos.
-Moitos lembramos aquel goberno cuatripartito que vostede presidiu entre 1995 a 1999. Tres mestres coma portavoces dos grupos BNG, EU, PSOE e Mariano Abalo ao fronte da FPG.
-Bueno, Mariano Abalo era mestre de moitas cousas. Era o máis veterano de todos.Non foi nada fácil que persoas cunha ideoloxía política tan diferente, acabados de saír dun conflicto con graves enfrentamentos, chegasen a formar un equipo tan compenetrado. Houbo os seus problemas lóxicos pero sempre se impuxo o sentido común, que parece sinxelo pero non o é.
-Seguro que hai anécdotas sen contar de aquel goberno que marcou o inicio da paz política en Cangas.
-Hai unhas cantas pero inda agora o Goberno vai desclasificar os documentos do 23 – F de 1.981, así que hai que esperar un pouco máis.
-Solía acudir á Romaría de Darbo?
-Sí. Sempre. E obrigado a todos os cangueses. Precisamente a primeira vez que fun asombroume o xentío que había. Nunca tanta xente vira nunha festa, e a participación que había na xente.Darbo era un lugar de encontro da xente da comarca e sigue sendo a pesar do diferente estilo de vida, das exixencias administrativas e das dificultades económicas.
-Coma ve Cangas?
-É un pobo con gran futuro, pendente duns proxectos que deben cristalizar xa para non perder a historia. A coxuntura da política actual non axuda e faise indispensable saír da inercia que hai e iso ten que ser cousa de todos.
-Como foi a súa vida nestes últimos anos lonxe de Cangas en Sober e Guntín?
-Nos 17 anos que pasei en Lugo mantiven unha forte actividade como presidente dunha Xunta de Montes. Deixamos a dinámica do monocultivo forestal e recuperamos 100 hectáreas. de monte para pastos e cereais, e prantamos castiñeiros e 5.000 sobreiras, árbore que sobrevive ó lume e con futuro polos múltiples usos que ten o corcho hoxe.
