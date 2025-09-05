La comisión de San Martiño inicia el sábado la recaudación por las casas y llama al relevo

El presidente de la comisión de fiestas de San Martiño de Moaña, Humberto Gestido, asegura que las de este año serán las últimas que organicen como tal porque después de seis años -empezaron en 2019- en el cargo lo van a dejar y hacen un llamamiento para que otras personas atomen el relevo.

Gestido señala que este sábado empezarán el recorrido por las casas del municipio para pedir a los vecinos para sufragar estos festejos, que se celebran en noviembre y que son de mucha tradición y todo un referente en la comarca y área metropolitana de Vigo. Invita a las personas que quieran tomar el relevo en la comisión a acudir con ellos ya desde este primer día de recorrido por las casas recogiendo las aportaciones voluntarias de los vecinos para las fiestas. Explica que este recorrido lo inician dos meses y medio antes de los festejos y se prolonga incluso hasta el mismo día, llegando a pedir en Darbo, en Cangas o en Ermelo, en Bueu. El presidente reconoce que siempre se han encontrado con muy buena respuesta por parte de los vecinos y que siempre lo han hecho conscientes de que sin este esfuerzo, las fiestas, por las que esperan muchos vecinos, no se podrían realizar. Pero explica que en su caso él ya tiene 70 años y que hay miembros de hasta 84 años, con mucha edad y se necesita savia nueva.

Por eso que animan a las personas que quieran tomar este relevo a que empiecen a participar con ellos en este recorrido para pedir por las casas, que empezará entre las 11:30 y 12:00 en el atrio de San Martiño. Gestido reconoce que sin las aportaciones de los vecinos, las fiestas no se pueden llevar a cabo porque no hay los ingresos, como en Cangas, con las atracciones de los feriantes, sólo de los furanchos tan propios de esta celebración.