«Charlie», del moañés Tony Karra, se proyecta mañana en Moaña

El centro sociocultural de Quitela acoge mañana, sábado 6 de septiembre a las 20.00 horas, la proyección del film «Charlie», codirigido y protagonizado por el moañés Tony Karra. El proyecto es también obra de la directora y actriz gallega Raquel Meleiro. El evento contará con photocall y la película se grabó en parte en la taberna A de Lino.