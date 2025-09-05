Cangas cierra su Cristo

Tras ocho días de programación, Cangas despide hoy sus Festas do Cristo, que han estado muy marcadas por la lluvia, aunque con la predicción de sol para este último día en el que los niños serán protagonistas. En el Eirado do Costal, y en sustitución del Pequenocabaret infantil de Nelson Quinteiro, habrá a las 18.00 horas un espectáculo del dúo «Animar-T», que será interactivo con bailes, canciones cantadas en directo, cantajuegos y sorpresas.

El espectáculo infantil de ayer corrió por cuenta del Dani Blanco y su espectáculo «Rogelio, un pallaso en recuperación», también en el Eirado do Costal y hubo jazz en Ojea con The Jaime Vilas Quartet, además de verbena en Castelao con el Grupo Assia.

Sin mercadillo

La comparsa Lume de Karoso volverá a animar las calles por la mañana, recorriendo las terrazas de hostelería, en donde hoy se espera más lleno que estos últimos días, más vacías por los chubascos, aunque no hay el tradicional mercadillo de los viernes, sólo se pondrán los puestos de legumbres.

El payaso Dani Blanco actuó ayer en el Costal. | G.N.

El programa de hoy también incluye a las 22:00 horas, en Ojea, un festival de bandas de gaitas de Tromentelo y la verbena será en la avenida Vincenti con las orquestas Ritmo Joven y Gran Parada. La noche acaba en el escenario de Ojea con el Dj Rodri Vegas.

Las fiestas concluyen con disparidad de opiniones sobre su programación, con críticas porque las consideran muy pobres y esperaban espectáculos de más renombre, aunque también conscientes de que la animación en la calle faltó por la lluvia.

De igual manera hay disparidad de opiniones sobre la novedad de este año, con el Festixoven, que se celebró en la noche del miércoles con los grupos Otero y Ainara, Fuss, Planeta Marte y Santervás. Hubo quejas porque no respetaron los horarios y se prolongó hasta más de la medianoche, de ahí que la actuación del Dj Yago Rivas no comenzase hasta la madrugada.