Bueu ejecutará en dos semanas las marquesinas de la Galiña Azul

El Concello de Bueu ha adjudicado las obras de la segunda fase de la mejora de la Escola Infantil Galiña Azul, situada en el lugar de O Valado, que consistirán principalmente en la dotación de dos marquesinas para cubrir el patio exterior del recinto tanto en la zona de entrada como en uno de los laterales. Los trabajos han sido encargados a la empresa Alupa Canal y se desarrollarán en las dos próximas semanas para que afecten lo mínimo posible a la actividad escolar, tal y como apuntaron desde el consistorio buenense los ediles Xosé Leal y Celso Dopazo.

La intención es que la próxima semana –coincidiendo con el inicio de las clases– se ejecute una de las marquesinas dejando para la siguiente semana la otra. Así se ha consensuado con la dirección del centro para que los escolares –que inician las clases el lunes– dispongan al menos de una zona cubierta en el exterior. En este sentido, también se ha hablado con la empresa para acelerar los trabajos, que inicialmente tenían un plazo de ejecución de dos meses, reducidos ahora a tan solo un par de semanas.

Los nuevos elementos que se instalarán cuentan con una superficie de 12,6x5,5 metros para cubrir la mitad del parque de juegos y de 22x 2,5 metros para las fachadas sur y este de la edificación. La actuación cuenta con un presupuesto de 39.117 euros y será financiada con fondos municipales, que posteriormente serán descontados de la liquidación anual que debe realizar el concello al Consorcio Galego de Igualdade e Benestar de la Xunta de Galicia. Así se acordó en su día con el departamento autonómico una vez desde este se rechazó la propuesta inicial del gobierno buenense de financiar un proyecto de 170.00 euros e incluso de amenazar con ceder el mantenimiento del edificio a la Xunta.

Esta será la segunda fase de unas obras de mejora que comenzaron en 2024 con los trabajos en la superficie del área de juegos, con un nuevo pavimento de caucho, y con la dotación de un sistema de drenaje perimetral para subsanar los problemas de humedades y filtraciones que sufría la guardería.