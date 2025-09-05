Auditorio, Alameda Nueva, rúa Lirio, capela de Vilanova y A Retirosa en +Provincia 2026

El gobierno local de Cangas ya tiene preparado el listado de las obras que se van a incluir en los distintos planes provinciales el próximo año, tanto en el Plan +Provincia, que se espera que sea bianual, y el Plan Extra, tanto el de infraestructuras en general como el de deportes. Aunque no está asegurado que vayan a salir para el próximo año los dos planes extraordinarios de la Diputación, el tripartito quiere tener previsto los proyectos, para llegar a tiempo en los plazos.

Calle Lirio. / Gonzalo Núñez

En gobierno local incluye en el Plan Extra (si sale) la reforma del entorno del centro de salud de Cangas, con una ejecución en una sola fase, en vez de tres, como se estudió en su momento, y con un presupuesto de 1,3 millones de euros. El propósito de esta obra es mejorar la movilidad que dan acceso al centro de salud, donde las calles tienen pendientes exageradas, que dificultan el acceso al mismo para la gente que va a pie o en silla de ruedas.

Auditorio Municipal de Cangas. / Gonzalo Núñez

Mientras, dentro del Plan +Provincia se incluyen la reforma de la capela de Vilanova. Se trata de una obra muy solicitada por los vecinos, pero que tardó en confirmarse su condición de propiedad municipal, porque había sus dudas. Lo principal es reparar el tejado. También se incluye la reforma del viejo colegio de A Retirosa, que ejerce en la actualidad de Casa de Cultura. La intención es una reforma integral, con la construcción de una segunda planta añadida. El gobierno local pretende pasar la biblioteca de Coiro para este local. El presupuesto para esta obra se calcula que alcance los 400.000 euros. Otra de las obras que alcanzó el consenso del tripartito es actuar en la calle Lirio para quitar el fribrocemento. Su presupuesto es de unos 250.000 euros y el objetivo es acabar con los problemas de amianto que generan las tuberías, como se va a hacer en Fonte do Galo, cuya subvención vino recientemente aprobada. Ahora se abre el proceso de contratación de esta obra en Fonte do Galo.

El gobierno local también pretende incluir en el Plan +Provincia diversas actuaciones en el Auditorio Municipal «Xosé Manuel Pazos Varela», la mayoría relacionadas con temas de seguridad: problemas con el telón de acero del escenario, cambio de enganches en los techos, monotorizar pantallas, cambios de butacas, salida de urgencia y zona de carga y descarga.

Lo que no se va a incluir en el Plan +Provincia de 2026 son los trabajos de desbroce, que se harán con fondos propios del Concello.

También se incluye un plan de asfaltos. Desde el gobierno local quiere dejar bien claro que el problema de los asfaltados son el saneamiento. Por eso, antes de los trabajos se realizará una valoración de cómo está el saneamiento. Por una cuestión., la de no verse obligado a romper el asfaltado recién puesto porque hay problemas en el saneamiento: roturas en las tuberías, como ocurrió ya en otra ocasión.

Fuera las baldosas de los Xardíns do Sinal

En la Alameda Nueva o Xardíns do Sinal, el gobierno local está decidido a realizar una gran inversión. El objetivo es retirar las baldosas que tantos problemas provocan de mantenimiento y accesibilidad para colocar un hormigón muy parecido al que se encuentra ahora en las inmediaciones del Concello, donde está la comisaría de la Policía Local. También se va a actuar en el estanque de la alameda, con una profunda renovación y dotar la zona de más iluminación. Entra dentro del propósito del tripartito enterrar las tomas de corriente que ahora son aéreas, para un mejor servicio y una mejor imagen. Una actuación en la Alameda que llevaba años siendo reclamada por los vecinos.En el Plan +Provincia extra de Deportes, si es que al final lo hay en 2026, BNG, PSOE y EU decidieron incluir la necesaria reforma del pabellón de Romarigo.