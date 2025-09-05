La AECC celebra su gala benéfica en Cangas el 19

El Auditorio de Cangas acoge el viernes 17 la X Gala de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Será un festival de música y baile con las actuaciones de las Academia de baile Inés Nuez y oriental de Margarita Outeiral, Lembranzas da Ría, Lembranzas Moañesas, Tromentelo, Coro María Soliño y Coro Mornura. Las entradas, a 5 euros, se pueden adquirir en el 683 669914, Centro Social o el mismo día en el auditorio.