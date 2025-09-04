Sogama colapsa la planta de A Portela al retrasar el envío de contenedores

La Mancomunidade de Municipios de Morrazo se vio afectada por incidencias en el funcionamiento de Sogama, que no suministó a la planta de transferencia de O Morrazo los contenedores previstos a la planta de A Portela. Es un problema que ya surgió en verano del pasado año y que la empresa semipública achacó a problemas con el transporte por ferrocarril.

La presidenta de la Mancomunidade de O Morrazo, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, manifiesta que, por problemas internos de la empresa semipública, Sogama se comprometió a enviar 9 conteneedores a Morrazo, pero finalmente solo se recibieron 6, lo que dejó a la Mancomunidade sin contenedores vacíos y se comprometió la prestación normal del servicio. Manifesta que hay que destacar que Sogama en ningún momento informó previamente a la Mancomunidade de estas incidencias, por lo que los concellos y los vecinos sufrieron directamente ls consecuencias sin poder anticipar medidas alternatias. «Debemos recordar también que los Concello de Morrazo están pagando un 70% más por los servicios de Sogama sin que eso se traduzca en una mejora en su prestación. Esa situación, ya denuncias en otras ocasiones, está a suponer un grave problema económico para los municipios», manifiesta la alcaldesa de Cangas.

Araceli Gestido mantiene que, según información facilitada en esta última hora, Sogama asegura tener activado un plan de normalización con el envio extraordinario de contenedores que continuará en los próximos días para recuperar cuanto antes la plena normalidad.

Desde la Mancomunidade de Municipios de O Morrazo se lamenta las molestias ocasionadas a los vecinos retiramos que la situación es totalmente agena a su gestión e instan a Sogama a mejorar la comunicación y la planifcacion para evitar que este tipo de incidencias vuelvan a repetirse.

En verano de 2024, la presidenta de la Mancomunidad de Morrazo se vio obligada a expresar una queja ante el presidente de Soagama, Javier Dominguez Lino, por el incumplimiento del acuerdo firmado con la Sociedad Galega de Medio Ambiente. También en ese momento hablaba de desabastecimiento de contenedores y camiones de transporte diario, incumpliendo de esta forma los compromisos adquiridos por Sagama. En ese momento estaba registrado un retraso de 6 contenedores al día.

Esta repetición en el desabestecimiento de los contenedores en la planta transformadora de Sogama está preocupando al gobierno de la Mancomunidade, porque se encuentra la planta de transformación totalmente colapsada durante días, con todo lo que ello supone. Además, se vincula a la Mancomunidade una culpa que corresponde a Sogama, como señala la presidenta Araceli Gestido.